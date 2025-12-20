close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Domenicali, Ben Sulayem, Piastri, Verstappen, Norris, generic, 2025

Domenicali prijst Norris, Verstappen en Piastri: "Hebben gezorgd voor ongelooflijk seizoen"

Domenicali prijst Norris, Verstappen en Piastri: "Hebben gezorgd voor ongelooflijk seizoen"

Remy Ramjiawan
Domenicali, Ben Sulayem, Piastri, Verstappen, Norris, generic, 2025

Formule 1-CEO Stefano Domenicali blikt met een grote glimlach terug op het seizoen en prijst de top drie voor hun prestaties in 2025. De Italiaanse CEO zag niet alleen een strijd om het kampioenschap, maar moet ook erkennen dat veel rookies naadloos meekonden in hun rookiejaar.

Op het gebied van de coureurs waren er in 2025 behoorlijk wat veranderingen. Zo begon het seizoen met zes rookies: Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan en Isack Hadjar. Doohan werd na vijf races vervangen, waarna Franco Colapinto dat zitje bij Alpine innam. Wat betreft de titelstrijd ging het alle kanten op. Oscar Piastri begon dominant aan het jaar, maar zijn motor stokte na de zomerstop. Lando Norris kwam daardoor weer terug in het spel en wist de titel te winnen, maar niet zonder de nodige druk van Max Verstappen, die als tweede werd afgevlagd.

Norris, Piastri en Verstappen gaan ons de komende jaren vermaken

Op Formula1.com blikt Domenicali terug op het jaar en deelt hij complimenten uit aan de top drie: "Gefeliciteerd aan Lando, Oscar en Max. In mijn ogen zijn ze allemaal winnaars en ze hebben gezorgd voor een ongelooflijk seizoen. Ik weet zeker dat ze ons de komende jaren zullen blijven vermaken, inclusief het aangaan van de strijd met de volgende generatie."

Rookies doen het goed

Daarnaast verdient ook de groep rookies een schouderklopje: "We hebben een geweldig jaar gehad voor de jonge coureurs. Ze hebben laten zien dat ze het doorzettingsvermogen en de vastberadenheid hebben die nodig zijn om succesvol te zijn in de Formule 1. Een van de vele voorbeelden daarvan kwam in Australië. Hadjar crashte tijdens de formatieronde en er waren veel mensen die zeiden dat hij er nog niet klaar voor was. Fast forward naar vandaag: hij stapt volgend seizoen in bij het Red Bull-team, naast viervoudig kampioen Verstappen."

Gerelateerd

Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri Abu Dhabi Mohammed ben Sulayem Grand Prix van Abu Dhabi

Net binnen

Verstappen ziet Team Redline-teamgenoten vertrekken | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Verstappen ziet Team Redline-teamgenoten vertrekken | F1 Shorts

  • Zojuist
  • 44
 Verstappen ziet Bortoleto wel kampioen worden:
Gabriel Bortoleto

Verstappen ziet Bortoleto wel kampioen worden: "Dat kan hij zeker"

  • 1 uur geleden
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Ferrari maakt de datum bekend
Launch

Lanceerdata van F1-auto's 2026: Ferrari maakt de datum bekend

  • 1 uur geleden
  • 4
 Domenicali prijst Norris, Verstappen en Piastri:
Stefano Domenicali

Domenicali prijst Norris, Verstappen en Piastri: "Hebben gezorgd voor ongelooflijk seizoen"

  • 2 uur geleden
Russell wil in 2026 strijden tegen Verstappen: 'Max is de gouden standaard'
George Russell

Russell wil in 2026 strijden tegen Verstappen: 'Max is de gouden standaard'

  • 3 uur geleden
  • 2
 Ricciardo zet zich in voor volgende generatie coureurs:
Daniel Ricciardo

Ricciardo zet zich in voor volgende generatie coureurs: "Alles is daar voor jullie"

  • Vandaag 16:01
Meer nieuws

Veel gelezen

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
500.000+ views

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

  • 11 december
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x