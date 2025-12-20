Formule 1-CEO Stefano Domenicali blikt met een grote glimlach terug op het seizoen en prijst de top drie voor hun prestaties in 2025. De Italiaanse CEO zag niet alleen een strijd om het kampioenschap, maar moet ook erkennen dat veel rookies naadloos meekonden in hun rookiejaar.

Op het gebied van de coureurs waren er in 2025 behoorlijk wat veranderingen. Zo begon het seizoen met zes rookies: Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan en Isack Hadjar. Doohan werd na vijf races vervangen, waarna Franco Colapinto dat zitje bij Alpine innam. Wat betreft de titelstrijd ging het alle kanten op. Oscar Piastri begon dominant aan het jaar, maar zijn motor stokte na de zomerstop. Lando Norris kwam daardoor weer terug in het spel en wist de titel te winnen, maar niet zonder de nodige druk van Max Verstappen, die als tweede werd afgevlagd.

Norris, Piastri en Verstappen gaan ons de komende jaren vermaken

Op Formula1.com blikt Domenicali terug op het jaar en deelt hij complimenten uit aan de top drie: "Gefeliciteerd aan Lando, Oscar en Max. In mijn ogen zijn ze allemaal winnaars en ze hebben gezorgd voor een ongelooflijk seizoen. Ik weet zeker dat ze ons de komende jaren zullen blijven vermaken, inclusief het aangaan van de strijd met de volgende generatie."

Rookies doen het goed

Daarnaast verdient ook de groep rookies een schouderklopje: "We hebben een geweldig jaar gehad voor de jonge coureurs. Ze hebben laten zien dat ze het doorzettingsvermogen en de vastberadenheid hebben die nodig zijn om succesvol te zijn in de Formule 1. Een van de vele voorbeelden daarvan kwam in Australië. Hadjar crashte tijdens de formatieronde en er waren veel mensen die zeiden dat hij er nog niet klaar voor was. Fast forward naar vandaag: hij stapt volgend seizoen in bij het Red Bull-team, naast viervoudig kampioen Verstappen."

