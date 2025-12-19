Robert Doornbos is kritisch over de wereldtitel van Lando Norris in 2025. In gesprek met FORMULE 1 Magazine stelt de voormalig Formule 1-coureur dat de Brit niet de beste rijder van dat jaar was, ondanks dat hij het kampioenschap wist te winnen.

De wereldtitel van Lando Norris in 2025 doet volgens Doornbos toch nog wel wat vraagtekens achterlaten bij de Brit. Hij legt uit hoe groot de invloed van de media op de mentale kant van coureurs kan zijn. "Ik weet hoe het werkt. Als media goed over je schrijven is het leuk. En als ze slecht over je schrijven, kun je wel zeggen 'Ik lees het niet', maar je krijgt het toch mee", begint hij over de gevoeligheid van Norris. Het Britse talent laat volgens de Red Bull-analist een andere mentaliteit zien dan Max Verstappen en Oscar Piastri, coureurs die ook constant onder vuur liggen. "Formule 1 is een split decision sport. Als je dan één negatieve gedachte hebt, bewust of onderbewust, kan je dat zomaar twee- tot driehonderdste kosten", legt hij uit.

Op de vraag of Norris nog een keer zo'n unieke kans krijgt om kampioen te worden als dit seizoen noemt Doornbos het lastig. "De McLaren van Norris is het hele jaar de dominante auto geweest", zegt Doornbos. "Toch zal er altijd een smaakje aan deze titel van Norris blijven kleven. Hij had het zichzelf veel makkelijker kunnen en moeten maken." Daardoor is de vraag of Norris nog meer titels gaat winnen. Norris doet hem namelijk denken aan Jenson Button, die in 2009 wereldkampioen werd door een fraaie technische vondst. Met de nieuwe technische reglementen van volgend jaar is het maar de vraag of Norris nog zo'n kans krijgt. "Dat is zeer de vraag", concludeert Doornbos.

Titel is bonus

Er zijn ook positieve kanten van de titel van Norris, ziet Doornbos. Hij denkt namelijk dat de druk er nu af is bij de McLaren-rijder: "Met die titel valt de 'monkey off his back', oftewel een loden last van zijn schouders. Dan is zijn levenswerk volbracht en is alles wat volgt een bonus", stelt de Nederlander. We zullen het zien of Norris nog meer titels weet te winnen, maar de vergelijking met Button blijft wel hangen.