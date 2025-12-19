Norris grijpt naast BBC-award, die naar golfer McIlroy gaat
Norris grijpt naast BBC-award, die naar golfer McIlroy gaat
Lando Norris heeft weliswaar de wereldtitel in de Formule 1 gepakt, maar heeft naast de BBC Sports Personality of the Year 2025-award gegrepen. Die prijs ging namelijk naar golfer Rory McIlroy; Norris moest genoegen nemen met een derde plaats.
De McLaren-coureur greep in 2024 nog naast de wereldtitel en moest in de openingsfase van het 2025-seizoen toezien hoe teamgenoot Oscar Piastri de leiding nam in het kampioenschap. In de tweede helft van het jaar kwam Norris echter sterk terug. De DNF in Zandvoort was nog pijnlijk, maar daarna stond er geen rem meer op de Brit, die in Abu Dhabi beslag legde op zijn eerste wereldkampioenschap.
Norris wordt derde
Dat bleek echter niet voldoende om de award bij de BBC in de wacht te slepen. Die ging uiteindelijk naar McIlroy. De tweede plaats was voor Ellie Kildunne, voormalig rugbyspeler. Norris eindigde als derde.
Gerelateerd
Net binnen
Mercedes laat 2026-power unit brullen | F1 Shorts
- 28 minuten geleden
- 44
'FIA-stewards krijgen meer bevoegdheden om fouten te corrigeren'
- 55 minuten geleden
Norris grijpt naast BBC-award, die naar golfer McIlroy gaat
- 1 uur geleden
- 1
VIDEO | Max Verstappen wuift kritiek op Nordschleife-zege weg | GPFans News
- 2 uur geleden
Ferrari overweegt Adami te vervangen voor Hamilton: "We bekijken alle opties"
- 2 uur geleden
- 4
Marko neemt afscheid: 'Verstappen heeft mij niet meer nodig'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december