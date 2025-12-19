Lando Norris heeft weliswaar de wereldtitel in de Formule 1 gepakt, maar heeft naast de BBC Sports Personality of the Year 2025-award gegrepen. Die prijs ging namelijk naar golfer Rory McIlroy; Norris moest genoegen nemen met een derde plaats.

De McLaren-coureur greep in 2024 nog naast de wereldtitel en moest in de openingsfase van het 2025-seizoen toezien hoe teamgenoot Oscar Piastri de leiding nam in het kampioenschap. In de tweede helft van het jaar kwam Norris echter sterk terug. De DNF in Zandvoort was nog pijnlijk, maar daarna stond er geen rem meer op de Brit, die in Abu Dhabi beslag legde op zijn eerste wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Norris wordt derde

Dat bleek echter niet voldoende om de award bij de BBC in de wacht te slepen. Die ging uiteindelijk naar McIlroy. De tweede plaats was voor Ellie Kildunne, voormalig rugbyspeler. Norris eindigde als derde.

Third place at BBC Sports Personality of the Year 2025 goes to…



🌟 Lando Norris 🌟 pic.twitter.com/SbqAiqPDiB — BBC Sport (@BBCSport) December 18, 2025

Gerelateerd