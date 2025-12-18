Verstappen bevestigt nieuw startnummer en gaat in op 'klotesituatie' Lambiase | GPFans Recap

In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent over alles wat zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1. Zo ben jij binnen een paar minuten weer van alles op de hoogte.

Met vandaag onder andere de bevestiging van Red Bull Racing dat Max Verstappen volgend seizoen inderdaad met een nieuw startnummer gaat rijden. Daarnaast heeft de Nederlander meer prijsgegeven over wat er in de zomer allemaal met Mercedes-teambaas Toto Wolff is besproken. Verder heeft Kimi Antonelli laten optekenen dat hij in de toekomst graag eens voor het team van Ferrari zou komen te rijden, al zit hij vooralsnog prima op zijn plek bij Mercedes. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen bevestigt nieuw startnummer voor Formule 1-seizoen van 2026

Max Verstappen heeft bevestigd dat hij uit zal komen met een nieuw startnummer tijdens het Formule 1-seizoen 2026. Sowieso moest hij startnummer 1 al opgeven aan de nieuwe wereldkampioen Lando Norris, maar de Red Bull Racing-coureur gaat ook niet terug naar nummer 33. Omdat startnummer 3 inmiddels vrij is, heeft besloten Verstappen niet terug te gaan naar zijn oude 33, maar naar 3. "Het wordt niet nummer 33. Mijn favoriete nummer is altijd 3 geweest, afgezien van nummer 1", legde Verstappen bij het Viaplay-programma GeMaximaliseerd uit. "We mogen nu wisselen." Lees hier het hele artikel over het nieuwe startnummer van Max Verstappen.

Verstappen eerlijk over Mercedes-geruchten tijdens zomerstop: 'Dat hielp ook niet echt'

Max Verstappen erkent dat hij de geruchten over een mogelijk vertrek tijdens de zomerstop enigszins zelf heeft aangewakkerd door het feit dat zijn jacht in Sardinië pal naast dat van Mercedes-teambaas Toto Wolff lag. De Nederlander was al van plan om bij Red Bull te blijven en legt uit dat die beelden uit Italië niet echt meehielpen. "Ik heb heel duidelijk gemaakt dat ik zou blijven. Het feit dat Toto en ik tijdens onze vakantie naast elkaar lagen, hielp ook niet echt. Ik hou van Sardinië, hij houdt van Sardinië… […] Toen ik daar aankwam, dacht ik: 'Jeetje...'", aldus Verstappen bij Viaplay. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op de Mercedes-geruchten. {inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/fd7b0ac88525df437a86bf4605df7cf42c534cec.png][© IMAGO x GPFans][2]}

Antonelli over mogelijke overstap naar Ferrari: "Zou geweldig zijn"

Andrea Kimi Antonelli heeft in een interview met Sky Sports gesproken over zijn toekomst in de Formule 1 en de mogelijkheid om ooit voor Ferrari te racen. De jonge Italiaan, die zijn eerste seizoen in de koningsklasse beleefde, prijst het team en houdt de deur open voor een toekomstige samenwerking, ondanks zijn huidige tevredenheid bij Mercedes. "Ferrari is een geweldig team, met een enorme staat van dienst wereldwijd. Dus ja, racen voor Ferrari zou geweldig zijn", zo reageerde hij op de vraag over de Italiaanse formatie. Lees hier het hele artikel over Kimi Antonelli en Ferrari.

Verstappen vertelt over Lambiase: "Ik kan het niet beseffen, het is een klotesituatie'

Na de Grand Prix van Abu Dhabi was de huilende Gianpiero Lambiase vlak na afloop van de race onderwerp van gesprek in de Formule 1. Het heeft te maken met zijn privésituatie, die zwaar en moeilijk is. Max Verstappen vertelt nu wat uitgebreider over wat er aan de hand is met 'goede vriend' GP. In de documentaire GeMaximaliseerd op Viaplay wordt Verstappen gevraagd naar Lambiase: "Die heeft een heel moeilijk jaar achter de rug, nog steeds", waarna Verstappen - duidelijk zelf ook aangeslagen - diep zucht. "Dat is heel lastig, eigenlijk. Dat kan ik zelf niet eens beseffen hoe moeilijk dat allemaal is, om zijn job te doen én thuis door te gaan met leven." Lees hier het hele artikel over het moeilijke jaar van race-engineer Gianpiero Lambiase.

Volgens Tim Coronel heeft Lewis Hamilton totaal niet aan de verwachtingen voldaan in zijn debuutseizoen bij Ferrari. De Engelsman werd in 2024 met veel bombarie aangekondigd bij de Scuderia, maar meer dan een sprintoverwinning in China viel er niet te vieren. “Wie echt tegenviel, eerlijk is eerlijk, is Hamilton. Als je dan kijkt naar hoe hij bij Ferrari is binnengekomen, met al dat bombarie… Ik zie het vuur niet", klink thet. "Toch was daar die sprintoverwinning in China, maar de Engelsman wist niet door te pakken. “Dat vuur ebte weg en is niet meer teruggekomen." Meer lezen over het oordeel van Tim Coronel? Klik hier?

