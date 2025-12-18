Max Verstappen erkent dat hij de geruchten over een mogelijk vertrek tijdens de zomerstop enigszins zelf heeft aangewakkerd door het feit dat zijn jacht in Sardinië pal naast dat van Mercedes-teambaas Toto Wolff lag. De Nederlander was al van plan om bij Red Bull te blijven en legt uit dat die beelden uit Italië niet echt meehielpen.

Toen Christian Horner nog de touwtjes in handen had bij Red Bull Racing, deden halverwege 2025 geruchten de ronde over een mogelijk vertrek van de Nederlander. Verstappen had echter nog altijd een contract dat hem tot en met 2028 aan Red Bull verbindt, maar vanwege zijn positie in het klassement konden bepaalde exitclausules worden geactiveerd. Wolff deed zelf ook een duit in het zakje door de viervoudig wereldkampioen veelvuldig te prijzen. Bovendien was het Mercedes-duo voor het komende seizoen nog niet bevestigd. Nadat Horner Red Bull Racing na de race in Silverstone verliet, kwam in Hongarije de bevestiging van Verstappen zelf over zijn toekomst bij het team.

Verstappen zag Wolff en dacht: 'Jeetje...'

In gesprek met Viaplay legt Verstappen uit dat hij begrijpt dat er geruchten waren en dat de beelden uit Sardinië daar niet bij hielpen. “Ik heb heel duidelijk gemaakt dat ik zou blijven. Het feit dat Toto en ik tijdens onze vakantie naast elkaar lagen, hielp ook niet echt. Ik hou van Sardinië, hij houdt van Sardinië… […] Toen ik daar aankwam, dacht ik: ‘Jeetje…’”, aldus Verstappen.

Vakantiepret

Wat deed Verstappen dan wel op het jacht van de Oostenrijkse teambaas? Simpelweg wat bijpraten: “Ik zwaaide naar hem, we gingen samen lunchen en de kinderen (Penelope en Jack) speelden samen. Als je daar bent, praat je over van alles, behalve over Formule 1. Je kunt goed met elkaar opschieten; sinds 2021 is dat wel veranderd. Je kunt veel prettige gesprekken met hem en Susie hebben.”

