Max Verstappen heeft bevestigd dat hij uit zal komen met een nieuw startnummer tijdens het Formule 1-seizoen 2026. Sowieso moest hij startnummer 1 al opgeven aan de nieuwe wereldkampioen Lando Norris, maar de Red Bull Racing-coureur gaat ook niet terug naar nummer 33.

Van 1990 tot en met 2013 werden de startnummers van de auto's bepaald door de rijderskampioen die startnummer 1 kreeg, en de rest door de stand bij de constructeurs van het jaar ervoor. Sinds 2014 hebben Formule 1-coureurs een persoonlijk startnummer. Verstappen koos bij zijn debuut bij Red Bull-zusterteam Toro Rosso voor 33. Hij wilde eigenlijk gaan voor nummer 3, maar deze had Daniel Ricciardo het jaar ervoor al gekozen. De Australiër is echter inmiddels met pensioen én de Formule 1 is voor 2026 met een nieuwe regel gekomen dat coureurs tussen seizoenen door van nummer mogen wisselen.

Niet 1, 33 of 69, maar startnummer 3

Omdat startnummer 3 inmiddels vrij is, heeft besloten Verstappen niet terug te gaan naar zijn oude 33, maar naar 3. "Het wordt niet nummer 33. Mijn favoriete nummer is altijd 3 geweest, afgezien van nummer 1", legde Verstappen bij het Viaplay-programma GeMaximaliseerd uit. "We mogen nu wisselen. Het wordt nummer 3. 33 was altijd prima, maar ik vind een enkele 3 mooier dan twee drieën. Ik heb natuurlijk altijd gezegd dat het stond voor dubbelgeluk, maar mijn geluk heb ik natuurlijk al gehad in F1."

De Limburger overwoog ook nummer 69, maar daar was zijn partner Kelly Piquet het niet helemaal mee eens. "Iedere keer als ik dat zeg in een interview, dan kijkt Kelly me aan van: 'Wat zeg jij nou?', zo verklaarde hij lachend."

