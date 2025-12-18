Volgens Tim Coronel heeft Lewis Hamilton totaal niet aan de verwachtingen voldaan in zijn debuutseizoen bij Ferrari. De Engelsman werd in 2024 met veel bombarie aangekondigd bij de Scuderia, maar meer dan een sprintoverwinning in China viel er niet te vieren.

De 40-jarige coureur sloot dit jaar aan bij het team uit Maranello als vervanger van Carlos Sainz, maar stond regelmatig met lege handen in het ‘vierkantje’. De communicatie met race-engineer Ricciardo Adami verliep niet altijd even vlekkeloos; daarnaast was het gevoel met de SF-25 ook niet optimaal.

Coronel ziet te filosofische Hamilton

Coronel velt zijn oordeel over het seizoen van Hamilton: “Wie echt tegenviel, eerlijk is eerlijk, is Hamilton. Als je dan kijkt naar hoe hij bij Ferrari is binnengekomen, met al dat bombarie… Ik zie het vuur niet. Nee.” Toch was daar die sprintoverwinning in China, maar de Engelsman wist niet door te pakken. “Dat vuur ebte weg en is niet meer teruggekomen. Hij is veel te filosofisch bezig, in plaats van sportief. Ik mis de oude Hamilton: de strijdlustige, strijdvaardige man met killer instinct. Het lijkt wel alsof hij vader is geworden.”

Hamilton vs 'het beest' Leclerc

Ook het contact tussen Adami en Hamilton loopt niet altijd even soepel. Coronel had verwacht dat de zevenvoudig wereldkampioen die situatie sneller zou tackelen en wijst ter vergelijking naar Max Verstappen. “Ik heb Max ook wel eens gehoord; je mag kritisch zijn naar elkaar. Maar die chemie is er nog niet tussen Hamilton en zijn engineer. Daar hoeft het niet per se om te gaan, want samen moet je die auto opzetten en je ding doen. Maar ja, het ‘beest’ Leclerc… Max heeft het niet voor niets al een paar keer herhaald. Die kent hem natuurlijk al vanaf zijn vierde jaar. Ze zijn hun hele leven elkaars grootste concurrenten geweest. Laten we de nieuwe auto afwachten en kijken of die Hamilton wat meer tegemoetkomt in zijn rijstijl. Dan hoop ik dat hij het vuur weer terugheeft. Maar die grondeffectauto van de afgelopen twee jaar…”, aldus Coronel.

