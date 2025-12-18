Na de Grand Prix van Abu Dhabi was de huilende Gianpiero Lambiase vlak na afloop van de race onderwerp van gesprek in de Formule 1. Het heeft te maken met zijn privésituatie, die zwaar en moeilijk is. Max Verstappen vertelt nu wat uitgebreider over wat er aan de hand is met 'goede vriend' GP.

Eerder dit jaar moest Lambiase twee Grands Prix missen door privéomstandigheden. Op dat moment werd hij vervangen door Simon Rennie. Het is echter welbekend dat Verstappen een ontzettend goede relatie heeft met zijn engineer. Eerder zei de viervoudig wereldkampioen zelfs dat hij zich geen situatie zonder Lambiase zou kunnen voorstellen en mogelijk zou stoppen als de Britse strateeg zou vertrekken bij het team. Op zondag - vlak na het vallen van de laatste vlag van dit seizoen - zagen we hem ontzettend geëmotioneerd aan de pitmuur van Red Bull zitten vlak na het niet winnen van het wereldkampioenschap door Verstappen.

Standvastigheid

Het had - zo bleek - te maken met onder vooral de lastige privéomstandigheden waar hij mee te maken heeft in zijn leven en bovendien kwamen de woorden van Verstappen op de boardradio ook hard binnen. In de documentaire GeMaximaliseerd op Viaplay wordt Verstappen gevraagd naar Lambiase: "Die heeft een heel moeilijk jaar achter de rug, nog steeds", waarna Verstappen - duidelijk zelf ook aangeslagen - diep zucht. "Dat is heel lastig, eigenlijk. Dat kan ik zelf niet eens beseffen hoe moeilijk dat allemaal is, om zijn job te doen én thuis door te gaan met leven. Het is heel lastig te beschrijven. Je hoort natuurlijk soms op de radio dat we onze momenten hebben. Dan denk ik: 'Had ik dat eigenlijk moeten doen?' Maar je zit er zo bedreven in. Je wil dan ook gewoon het beste. Maar dan heb je het weekend gehad, ga je terug naar je thuissituatie en denk je: 'Flikker even op met je Formule 1.'

Niet beseffen

Verstappen vervolgt over Abu Dhabi: "Ik zag natuurlijk ook dat hij heel emotioneel was. Hij neemt het ook altijd heel persoonlijk als we niet gewonnen hebben. Na de race wilde ik heel graag naar hem toe. Maar dan zijn er zoveel mensen en zoveel chaos. Dan kan je ook niet echt een moment vinden." Vervolgens wordt hem nog gevraagd wat hij tegen Lambiase zei toen hij hem zag: "Ik kan me niet helemaal beseffen waar hij zich in begeeft. Ik kan het natuurlijk proberen. Mijn vader heeft hem ook een paar keer gezien in Londen. Je weet natuurlijk een beetje wat er speelt op de achtergrond, maar je wil er ook niet de hele tijd naar vragen. Je kan er ook niet zoveel aan doen. Ik heb hem gevraagd of hij iets nodig heeft. Als je iets nodig hebt, zeg het. Alles wat je nodig hebt, kan geregeld worden. Het is gewoon een klotesituatie, eigenlijk."

