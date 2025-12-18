Hoewel Max Verstappen erg trots is op zijn overwinning op de Nordschleife in september, erkent hij dat het deelnemersveld mogelijk niet het sterkste was. Tegelijkertijd legt de Nederlander bij Viaplay uit dat hij ook had gewonnen als de echte snelle coureurs die dag wél aanwezig waren.

Halverwege september ging Verstappen op voor zijn GT3-licentie op de Nordschleife. In een Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport was het doel vooral om uit de problemen te blijven, en daarin slaagde hij. Eind september verscheen Verstappen vervolgens aan de start van zijn eerste GT3-race op de Nordschleife, die hij samen met teamgenoot Thierry Vermeulen direct wist te winnen.

'Verstappen had ook het sterkste veld wél verslagen'

In gesprek met Viaplay erkent Verstappen dat het deelnemersveld die zaterdag niet op volle sterkte was, maar dat dit volgens hem niets afdoet aan de prestatie. Bovendien straalt de viervoudig wereldkampioen vertrouwen uit en stelt hij dat hij ook bij een sterker veld had gezegevierd. “De concurrentie op de Nürburgring was niet op zijn best, maar ik durf te wedden dat ik iedereen had verslagen als ze er allemaal waren geweest,” aldus Verstappen.

Verstappen daagt rivalen uit: 'Ze mogen me komen halen'

De Nederlander gaat zelfs nog een stap verder en daagt de concurrentie openlijk uit: “Ze mogen me allemaal komen halen, het maakt me niet uit. Ik wist dat de BOP van die Ferrari echt goed was. Het maakt niet uit, ze mogen allemaal met hun Porsches en BMW’s komen.”

