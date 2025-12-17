Arvid Lindblad, de jonge Brit die in 2026 zijn intrede zal gaan maken bij Racing Bulls in de Formule 1, is zeer dankbaar voor de steun van Helmut Marko tijdens zijn juniorcarrière richting zijn promotie naar de koningsklasse. Marko die na iets meer dan twee decennia afscheid neemt van Red Bull, was namelijk de sleutel richting Lindblad zijn promotie richting de koningsklasse.

De Brit, die in 2025 zesde werd in de Formule 2, is de laatste coureur in een reeks legendarische rijders die onder Marko gepromoveerd is. Lindblad vertelt dat het geen makkelijk jaar voor hem was, maar dat de Oostenrijker altijd in hem bleef geloven: "Het is een groot ding. Ik heb de afgelopen jaren heel nauw samengewerkt met hen, Rocky [Guillaume Rocquelin, hoofd van de Red Bull Driver Academy], Dr. Marko en het hele team. Ik ben extreem dankbaar voor hun steun en al het werk dat we hebben verricht, maar vooral voor de steun van Dr. Marko", stelt hij bij Formula1.com.

Moeilijk persoon?

De jonge rijder prijst de eerlijkheid van de Red Bull-adviseur en hoe deze hem heeft geholpen om snel te leren en verder te komen: "Het is niet het makkelijkste jaar voor mij geweest. Ik ben niet blij met hoe het is gegaan, maar hij geloofde in mij toen anderen dat niet deden, en ik ben hem daar erg dankbaar voor." Lindblad vervolgt: "Ik vind het grappig als mensen zeggen hoe moeilijk het kan zijn om met hem te werken, de verhalen over hoe ze moeite hadden om met Dr. Marko te werken, hoe hij heel moeilijk is en mensen bang voor hem zijn. Voor mij is het altijd het tegenovergestelde geweest. Ik heb altijd een heel goede relatie met hem gehad."

Snelle vooruitgang

De steun van Marko, samen met de vele kansen die Red Bull hem bood, hebben allemaal bijgedragen aan de snelle vooruitgang van Lindblad. De Brit heeft veel tijd doorgebracht in de simulator van Red Bull en al ervaring mogen opdoen in de vrije trainingen en het testen van oudere auto's. Zo reed hij tijdens de post-season test in Abu Dhabi maar liefst 139 ronden en was hij slechts 0,014 seconde langzamer dan teamgenoot Liam Lawson. Lindblad benadrukt: "Ik heb veel op de simulator gezeten bij [Red Bull]. Ik doe dat al een tijdje, ben er vorig jaar al mee begonnen, en natuurlijk heb ik ook wat FP1's gedaan, een beetje wat TPC [Testing of Previous Cars] rijdende. Dus ik heb veel werk verricht met Red Bull." De Brit vervolgt: "Ik denk niet dat alleen mijn prestaties in F2 de beslissing [om mij te kiezen] voor volgend jaar hebben beïnvloed. Ik werk al vijf jaar heel nauw samen met Red Bull en ik heb een zeer goede relatie met hen. Het is mijn vijfde jaar in het programma, dus ik heb een zeer nauwe band met iedereen."