De Max Verstappen-fanshop in Swalmen, dé trekpleister voor fans van de Nederlander, sluit de deuren. De winkel, die sinds 2017 een belangrijke rol heeft gespeeld in de fanbeleving, sluit rond 1 maart 2026. Dit heeft te maken met de nieuwe samenwerking met Fanatics, dat vanaf 1 januari de volledige verkoop van Verstappen-merchandise overneemt, zo bevestigt manager Raymond Vermeulen in gesprek met De Limburger.

De winkel in Swalmen heeft een speciaal plekje in de harten van de Verstappen-fans veroverd. “Het is toch een soort bedevaartsoord geworden voor de supporters,” zegt Vermeulen. De winkel is sinds 2017 open en trok vooral na de eerste wereldtitel van de Red Bull-coureur in 2021 een enorme stroom fans die op zoek waren naar unieke items uit de carrière van de Nederlander. Het pronkstuk van de winkel was de Red Bull RB12, de wagen waarmee Verstappen in 2016 zijn eerste Grand Prix-zege behaalde.

Verstappen-fanshop sluit, maar blijft online bereikbaar

De sluiting van de fysieke winkel is in goed overleg met winkeleigenaar Roger Hermans tot stand gekomen. Hermans gaat genieten van zijn pensioen, maar blijft als adviseur op het gebied van merchandise verbonden. “Hij gaat nu van zijn pensioen genieten, maar blijft als adviseur op het gebied van merchandise aan ons verbonden. We nemen in goede harmonie afscheid,” zegt Vermeulen. De fanshop in Swalmen moest eerder ook al tijdelijk de deuren sluiten vanwege de coronamaatregelen en voor een verbouwing.

Online bestellingen blijven mogelijk

De keuze voor Fanatics, dat al met andere sporticonen werkt, is strategisch. “Ze hebben een wereldwijde reikwijdte. Dat is de schaalvergroting die we nastreven,” aldus Vermeulen. Voor klanten van Verstappen.com verandert er echter weinig, benadrukt Niels Hendrix, woordvoerder van de website. Online bestellingen worden vanaf 2026 alleen via het platform van Fanatics afgehandeld, maar klanten hoeven verder geen wijzigingen te verwachten.

