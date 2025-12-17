Pierre Gasly vindt dat de fans hem vroeg in zijn carrière wel heel snel hadden afgeschreven na de zwakke periode naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Fransman blikt in gesprek met Formula1.com terug op die periode en onthult dat hij een engineer kreeg toegewezen die alleen ervaring had uit de Formule E.

Gasly debuteerde in 2017 bij Scuderia Toro Rosso tijdens het raceweekend in Maleisië. Het daaropvolgende seizoen kon hij volledig uitrijden voor het Italiaanse team, en in 2019 kreeg hij de promotie naar Red Bull, omdat Daniel Ricciardo vertrok naar Renault. De Fransman wist in die periode niet op te vallen en werd na de zomerstop vervangen door Alexander Albon. Bij het zusterteam presteerde Gasly vervolgens wél, met als hoogtepunt de overwinning in Monza tijdens de Grand Prix van Italië in 2020.

Geen steun voor Gasly

Over de periode naast Verstappen bij Red Bull blikt Gasly niet graag terug. Dat lag niet zozeer aan de Nederlander, maar eerder aan de werkwijze van Red Bull destijds. “Ik ga niet liegen, het was triest. 2019, mijn tweede jaar in de Formule 1, er was nergens steun, in een heel groot team dat juist Max enorm ondersteunt. Met goede redenen, want hij levert de resultaten,” zo onthult de enkelvoudig racewinnaar.

Onervaren engineer

Daarnaast kreeg hij engineers in zijn team die nog niet over de juiste ervaring beschikten: “Maar ik begon met een nieuwe engineer uit de Formule E die geen ervaring had in de F1. Het was dus een vreemde dynamiek. Ik kreeg niet echt de tools om echt te presteren. Ik probeerde mijn eigen weg te vechten, omdat ik wilde en uiteindelijk ben ik daar om te presteren. Zij waren niet blij, maar ik ook niet, want ik zag dat ik mijn potentieel niet kon laten zien.”

Dat hij uiteindelijk weer werd teruggezet naar Toro Rosso werd door de buitenwereld gezien als een degradatie, maar Gasly was vooral blij. “Het voelde bijna als een opluchting,” aldus Gasly.

