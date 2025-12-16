Helmut Marko is verder ingegaan op zijn vertrek bij Red Bull Racing en dus ook de scheiding met Max Verstappen. Volgens de voormalig hoofdadviseur van de Oostenrijkse formatie heeft de viervoudig wereldkampioen niemand meer nodig en dus was dit het goede moment om de stap terug te doen. Marko en Verstappen hebben echter nog niet echt afscheid van elkaar kunnen nemen.

Marko bouwde eind jaren negentig een relatie met Red Bull op en al gauw werd hij de aangewezen persoon om de leiding te nemen over de juniorcoureurs en het ontwikkelingsprogramma. Hij was vaak op allerlei circuits en bij verschillende formuleklasses aanwezig om talent te scouten. Zo ontdekte de man uit Graz onder andere Sebastian Vettel en Verstappen, die beiden viervoudig wereldkampioenen zijn. Van de laatstgenoemde heeft Marko nog niet echt afscheid kunnen nemen, ondanks dat ze een zeer hechte relatie hebben. Maar dat komt nog wel.

Wel via de telefoon afscheid genomen, maar nog niet in het echt

Marko kreeg van oe24 de vraag of hij al afscheid heeft kunnen nemen van Verstappen. "Nee, het lukte hem niet om erbij te zijn bij het geplande diner vanwege problemen met zijn vlucht. Maar we zullen elkaar binnenkort ontmoeten. Of dat voor kerst gebeurt, weet ik nog niet." Ze hebben elkaar al wel via de telefoon gesproken. "Van alle coureurs heb ik met hem door de jaren heen de meest innige band opgebouwd. Wij hoeven elkaar niet veel te zeggen. Hebben aan een paar woorden genoeg om elkaars gevoel te kennen. Ik kan wel zeggen dat het een emotioneel telefoontje was, ja", vertelde Marko daarover tegenover De Telegraaf.

Verstappen heeft niemand anders nodig

De Oostenrijker vervolgde bij oe24 over een afscheid in het echt: "Max is volwassen geworden, hij heeft niemand meer nodig." Verstappens manager Raymond Vermeulen zei eerder dit jaar dat de coureur en Marko hun tijd samen bij Red Bull al tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op een positieve manier wilden beëindigen, maar de voormalig hoofdadviseur blijft daar een beetje vaag over: "Ja, maar andere omstandigheden vragen om andere reacties. Niemand is met ruzie weggegaan. Max is nu meer volwassen en hij heeft niemand nodig die hem nog dingen uitlegt." Op de opmerking dat Verstappen hem wel eens een 'tweede vader' heeft genoemd, reageerde Marko: "Max is perfect, hij heeft niemand anders nodig."

