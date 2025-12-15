Fernando Alonso denkt dat de tegenvallende prestaties van zijn team in 2025 niks te maken hebben met de beslissing Adrian Newey tot teambaas te promoveren. Aston Martin heeft een zwaar seizoen achter de rug, is uiteindelijk slechts zevende geworden in het constructeurskampioenschap, maar de coureur weet dat de langetermijnvisie van het team niet veranderd is.

Alonso denkt dat de huidige situatie - waarin het team soms maar vecht voor de laatste punten - niets te maken heeft met het aanstellen van Newey die deed plaatsgevonden. "Nee, ik denk het niet. 2025 is een uitdagend seizoen voor ons geweest, daar bestaat geen twijfel over. Maar eerlijk gezegd verandert dit niets aan de langetermijnvisie van het team. De situatie waarin we ons bevinden, is wat het is. We vechten in sommige races alleen maar voor de laatste paar punten en dat maakt ons niet blij. Maar dit heeft geen invloed op beslissingen of grote veranderingen binnen het team", zo citeert Autosport.

Communicatie met Stroll

Volgens de weetvoudig wereldkampioen speelt de communicatie met eigenaar Lawrence Stroll een grote rol daarin. Stroll houdt de coureur vaak op de hoogte over wat hij denkt en wat zijn plannen zijn voor het team. "Lawrence praat regelmatig met ons, eens per week aan de telefoon, en als hij naar de races komt, hebben we elke dag lunch of diner samen. Dus we zijn altijd op de hoogte van wat Lawrence denkt. Hij vraagt onze mening over wat het beste is voor het team, wat er ontbreekt. Dus we zijn altijd bij alles betrokken." De Spanjaard stelt dat hij op de hoogte wordt gehouden van de beslissingen, maar geen zeggenschap kan hebben in de uiteindelijke beslissingen.

Nieuwe koers

Met de komst van de Britse ingenieur hoopt Aston Martin een nieuwe koers te varen en eindelijk de vruchten te plukken van de investeringen en strategische veranderingen die het team heeft doorgevoerd. De Spanjaard weet dat de ontwikkelingen langzaam duidelijk werden en Stroll er al wat langer mee bezig was: "We hebben uiteraard geen beslissingsbevoegdheid, maar ze houden ons wel op de hoogte. Dus dit kwam langzaam naar voren, dat Lawrence hierover nadacht." Met de ervaren ingenieur aan het roer, hoopt het team toch een betere toekomst tegemoet te gaan.

