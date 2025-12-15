Piastri reageert op verschrikkelijke Bondi Beach-aanslagen in zijn thuisland
Australië werd op zondag vreselijk opgeschrikt na een verschrikkelijke aanslag in Sydney, waarbij twee mannen het vuur openden op Bondi Beach in Sydney. Ook Oscar Piastri heeft nu zijn medeleven uitgesproken voor alle slachtoffers en hun families.
Op 14 december 2025 werd Sydney opgeschrikt door een dodelijke aanslag op Bondi Beach, waarbij gewapende daders het vuur openden tijdens een openbare Chanoeka-viering (Hanukkah) — een Joods feest waar honderden mensen bijeen waren. De Australische autoriteiten hebben het incident bestempeld als een terroristische en antisemitische aanval, waarbij meerdere slachtoffers vielen en tientallen mensen gewond raakten. Een verschrikkelijke gebeurtenis in het vaderland van Piastri.
Piastri reageert
De McLaren-coureur heeft inmiddels dan ook via zijn eigen socials gereageerd en zijn steun uitgesproken: "Ik ben diep geraakt door de tragedie op Bondi Beach. Mijn gedachten en medeleven zijn met alle geliefden van degene die hun leven hebben verloren. Ongelofelijke moed van alle hulpdiensten en de burgers", zo schrijft hij in een kort statement op zijn kanaal.
