Audi Revolut F1 Team presenteert op 20 januari F1-wagen van 2026
Het team van Audi zal op 20 januari de livery van zijn nieuwe wagen onthullen. Het Duitse merk debuteert komend seizoen in de Formule 1 en heeft bekendgemaakt te gaan racen onder de naam Audi Revolut F1 Team.
In 2022 werd al duidelijk dat Audi officieel zou toetreden tot de Formule 1. Het Duitse merk heeft sindsdien alles uit de kast gehaald om het project te laten slagen. Zo is voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto aangesteld voor de technische aspecten, waarbij de Italiaan zich voornamelijk bezighoudt met de ontwikkeling van de nieuwe power unit. De van Red Bull overgekomen Jonathan Wheatley richt zich op zijn beurt vooral op zaken die direct met het team te maken hebben. Met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto beschikt Audi over zowel de nodige ervaring als jong talent.
Lanceerdatum Audi
Op 20 januari zal het Audi Revolut F1 Team in Berlijn het doek van de wagen trekken. Of we daadwerkelijk de nieuwe bolide te zien krijgen, is nog de vraag, maar de livery ligt vanaf dat moment in ieder geval vast. Daarnaast is de transformatie van Sauber naar Audi inmiddels volledig afgerond. Het technologiecentrum van het team in Bicester is omgedoopt tot het Audi Motorsport Technology Centre UK.
