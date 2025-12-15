Williams-teambaas James Vowles is Max Verstappen achterna gegaan met een GT3-avontuur. De Engelsman wist, net als de Nederlander, te winnen, zij het tijdens de Gulf 12 Uurs-race.

Verstappen wist in september, na het behalen van zijn GT3-licentie, een race op de Nordschleife te winnen, midden in het Formule 1-seizoen. De Nederlander oogstte veel lof in de autowereld, want zo eenvoudig was die prestatie niet. Vowles kondigde kort daarna eveneens een uitstapje naar de GT3-klasse aan en kwam afgelopen weekend namens Garage 59 in actie, met succes.

Artikel gaat verder onder video

Vowles op gelijke hoogte met Verstappen

De race vond plaats op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Garage 59 won in de Am-klasse en beschikte daarbij niet over een professionele coureur, maar uitsluitend over amateurs. In het algemeen klassement werd het team als tiende afgevlagd, maar door die overwinning heeft Vowles nu evenveel zeges in de GT3-klasse als Verstappen, namelijk één.

"Dat was een geweldige Gulf 12 Hours! We wonnen de AM-klasse en eindigden als tiende in het algemeen klassement met onze McLaren GT3 EVO. Als je bedenkt dat we zonder professionele coureurs hebben geracet, is die tiende plaats een ongelooflijk resultaat. Gefeliciteerd aan onze fantastische crew van FIA Bronze-coureurs. Alex, Mark, Marco en James: jullie hebben ons vandaag trots gemaakt", zo laat het team op de socials weten.

Gerelateerd