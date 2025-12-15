Vowles evenaart Verstappen en wint GT3-race: "Jullie hebben ons trots gemaakt"
Vowles evenaart Verstappen en wint GT3-race: "Jullie hebben ons trots gemaakt"
Williams-teambaas James Vowles is Max Verstappen achterna gegaan met een GT3-avontuur. De Engelsman wist, net als de Nederlander, te winnen, zij het tijdens de Gulf 12 Uurs-race.
Verstappen wist in september, na het behalen van zijn GT3-licentie, een race op de Nordschleife te winnen, midden in het Formule 1-seizoen. De Nederlander oogstte veel lof in de autowereld, want zo eenvoudig was die prestatie niet. Vowles kondigde kort daarna eveneens een uitstapje naar de GT3-klasse aan en kwam afgelopen weekend namens Garage 59 in actie, met succes.
Vowles op gelijke hoogte met Verstappen
De race vond plaats op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Garage 59 won in de Am-klasse en beschikte daarbij niet over een professionele coureur, maar uitsluitend over amateurs. In het algemeen klassement werd het team als tiende afgevlagd, maar door die overwinning heeft Vowles nu evenveel zeges in de GT3-klasse als Verstappen, namelijk één.
"Dat was een geweldige Gulf 12 Hours! We wonnen de AM-klasse en eindigden als tiende in het algemeen klassement met onze McLaren GT3 EVO. Als je bedenkt dat we zonder professionele coureurs hebben geracet, is die tiende plaats een ongelooflijk resultaat. Gefeliciteerd aan onze fantastische crew van FIA Bronze-coureurs. Alex, Mark, Marco en James: jullie hebben ons vandaag trots gemaakt", zo laat het team op de socials weten.
Gerelateerd
Net binnen
Voormalig FIA-wedstrijdleider Masi gaat aan de slag bij Nieuw-Zeelandse autosportbond
- 40 minuten geleden
- 1
Audi Revolut F1 Team presenteert op 20 januari F1-wagen van 2026
- 1 uur geleden
Vowles evenaart Verstappen en wint GT3-race: "Jullie hebben ons trots gemaakt"
- 1 uur geleden
Brown roast Piastri en Norris: "Niet doen of jullie betere opties hadden"
- 2 uur geleden
- 1
FIA wilde problemen met vuile lucht oplossen, maar F1-teams waren er tegen
- 2 uur geleden
'Red Bull gooit filosofie om voor RB22 en kiest voor dubbele pushrod-ophanging'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november