Marko klapt uit de school over 'smerige spelletjes' Red Bull, Verstappen sneert naar McLaren | GPFans Recap

Het is inmiddels één week na de grote seizoensfinale in Abu Dhabi en de meeste coureurs zijn inmiddels uitgevlogen om te gaan genieten van de nodige welverdiende rust. Het betekent niet dat de wereld van de Formule 1 stilstaat en dus praten we je na deze zondag bij in de GPFans Recap.

Op de zondag was er weer genoeg te lezen over de Formule 1. Met name Helmut Marko wist de ogen op zich gericht te krijgen. Hij gaf een flink interview af waarin hij een hoop interessante en verrassende dingen zei. Het ging onder meer over Christian Horner, die een hoop trappen na krijgt van de vertrokken Red Bull-adviseur. Ook Max Verstappen had nog wat moois te zeggen over het team van McLaren.

Artikel gaat verder onder video

McLaren-engineer kwam met "saai" bevel in Abu Dhabi, Norris besloot het te negeren

Lando Norris besloot tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi een bevel van McLaren te negeren. Hij was té blij met zijn wereldkampioenschap en kon het, ondanks een waarschuwing van race-engineer Will Joseph, niet laten om een paar donuts te doen. "Ik haat het om een beetje saai te moeten doen, maar geen burnouts. Dat is een bevel", zei de race-engineer over de boardradio. Norris reageerde: "Zeker, zeker..." Lees hier het hele artikel over het verbod op donuts bij Lando Norris.

Column: WK op deze manier verliezen is het beste wat Verstappen en zijn fans kon overkomen

Max Verstappen is niet de wereldkampioen van de Formule 1 in 2025. En dat is oké. Een Britse coureur in een auto van een team gevestigd in het Britse Woking heeft de WK-titel te pakken. Ook dat is oké. Sterker nog, de manier waarop Verstappen het kampioenschap is verloren aan Lando Norris is misschien wel het beste wat niet alleen Verstappen zelf, maar ook zijn fans is overkomen. Lees hier het hele artikel met de column over de verloren titel van Max Verstappen.

Related image

Marko haalt hard uit naar Horner: "Hij loog over van alles en nog wat"

Helmut Marko trekt na jarenlange trouwe dienst de deur bij Red Bull Racing achter zich dicht na een rumoerige periode. Het had onder meer te maken met het vertrek van Christian Horner, waarmee de afgelopen jaren intern veel aan de hand was. Marko heeft besloten om nu eindelijk de beerput eens open te trekken. "Hadden we dat trouwens eerder gedaan, dan hadden we het dit jaar sneller op de rit gekregen en was Max wél wereldkampioen geworden. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar die laatste jaren met Horner waren niet prettig. Er werden smerige spelletjes gespeeld", zegt hij onder meer. Lees hier het hele artikel waarin Helmut Marko de beerput opentrekt.

Ben Sulayem wederom onder vuur na FIA-gala: "Wat is er mis met hem?

Mohammed Ben Sulayem zorgde tijdens de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi voor de nodige ophef toen hij met zijn handen door het haar van Lando Norris ging. In Oezbekistan heeft hij toch nog een schepje er bovenop gedaan en dat zorgt voor de nodige kritiek. Hij ging met zijn hand weer meermaals door de haren van Norris, wat op het internet weer voor een hoop verbazing en verwarring zorgde. Was het intentioneel met een knipoog naar zijn vreemde moment in Abu Dhabi of ging hij gewoon weer over de schreef? Lees hier het hele artikel over de rare gedragingen van Mohammed Ben Sulayem.

Related image

Verstappen over eerder kampioen worden in McLaren: "Dat is gewoon een feit"

Max Verstappen is niet vies van een klein plaagstootje hier en daar en ook het team van McLaren heeft zo wel wat naar het hoofd gekregen, zoals de opmerking dat Verstappen in een McLaren allang wereldkampioen geweest zou zijn. De Nederlander doet er nu nog een schepje bovenop. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen.

Gerelateerd