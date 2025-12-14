Lando Norris besloot tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi een bevel van McLaren te negeren. Hij was té blij met zijn wereldkampioenschap en kon het, ondanks een waarschuwing van race-engineer Will Joseph, niet laten om een paar donuts te doen.

Vorige week zondag waren er voor het eerst sinds 2010 ten minste drie titelkandidaten tijdens de seizoensfinale van de Formule 1. Norris moest van het podium worden gestoten om de WK-titel te verliezen, maar door Charles Leclerc en George Russell achter zich te houden, wist hij als derde over de streep te komen. Hij werd uitgeroepen tot de nieuwe kampioen van de koningsklasse, slechts twee punten voor Max Verstappen die twee punten tekortkwam na de overwinning op het Yas Marina Circuit. Oscar Piastri in de andere McLaren had uiteindelijk een achterstand van dertien punten.

Artikel gaat verder onder video

Norris negeert bevel van Joseph

Norris was aan het huilen in de ronde na de finish, logisch natuurlijk op zo'n emotioneel moment wanneer je net je eerste wereldkampioenschap hebt gewonnen. Joseph moest de jonge Brit onderbreken om hem aan bepaalde procedures te herinneren. Zo worden coureurs er vaak aan herinnerd om over de vuile lijn te rijden, zodat er allerlei stukjes rubber aan de band blijven plakken. Op die manier wordt de auto zwaarder en loop je bij de technische keuring van de FIA minder kans op een diskwalificatie voor een te lichte auto. Joseph wilde Norris er ook aan herinneren om geen donuts te doen.

Related image

"Ik haat het om een beetje saai te moeten doen, maar geen burnouts. Dat is een bevel", zei de race-engineer over de boardradio. Norris reageerde: "Zeker, zeker..." McLaren wilde uit voorzorg de auto sparen. Hij besloot echter het bevel te negeren en spinde voor de fans op het rechte stuk een paar keer in de rondte.

Gerelateerd