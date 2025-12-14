Helmut Marko trekt na jarenlange trouwe dienst de deur bij Red Bull Racing achter zich dicht na een rumoerige periode. Het had onder meer te maken met het vertrek van Christian Horner, waarmee de afgelopen jaren intern veel aan de hand was. Marko heeft besloten om nu eindelijk de beerput eens open te trekken.

Na afloop van het 2025-seizoen liet Marko al optekenen te twijfelen aan zijn toekomst, ondanks zijn nog doorlopende contract bij het team van Red Bull. "Of je me volgend jaar terugziet? Nou, we zullen intern besprekingen hebben en we hebben geen haast. In de jaren van teamoprichter Dietrich Mateschitz had ik niet eens een contract. Voor mij is het belangrijk dat ik me comfortabel voel", zo liet de Oostenrijker vlak na de laatste race van het seizoen optekenen. Vanzelfsprekend bracht het de geruchtenstroom behoorlijk op gang. Die zette nog enkele dagen door, waarna een paar dagen later het daadwerkelijke nieuws naar buiten kwam dat de Oostenrijker na jarenlange trouwe dienst de deur achter zich dichttrekt bij Red Bull.

Chalerm Yoovidhya

Daarmee is hij de volgende oude rot van het team die weggaat. Eerder dit jaar werd namelijk Horner ontslagen. Nooit hebben we het échte verhaal daarachter gekregen van bijvoorbeeld een Marko en daar maakt hij nu verandering in in De Telegraaf: "Zo is het altijd in de media omschreven, maar het was niks persoonlijks. Samen met Didi (Dietrich Mateschitz, wijlen oprichter Red Bull) heb ik in 2005 Red Bull Racing opgericht. We stelden Horner aan als teambaas, ik was erbij als toezichthouder. De macht lag in principe altijd in Oostenrijk, wij bepaalden. Ik herinner me een feest in 2022 voorafgaand aan de Oostenrijkse grand prix. Didi was daar, maar niet in goede gezondheid. Christian kwam naar me toen en zei: ’Die haalt het einde van het jaar niet.’ Vanaf dat moment begon hij aan te pappen met Chalerm Yoovidhya. Toen Didi later dat jaar overleed, deed hij er alles aan om de boel over te nemen met de steun van Yoovidhya. Ik heb er namens ’Oostenrijk’ alles aan gedaan om dat te voorkomen.”

Smerige spelletjes

Hij krijgt de vraag of het als een overwinning voelde dat Horner door hem vertrok: "Nee. We moesten iets doen, omdat de prestaties op de baan achterbleven. Hadden we dat trouwens eerder gedaan, dan hadden we het dit jaar sneller op de rit gekregen en was Max wél wereldkampioen geworden. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar die laatste jaren met Horner waren niet prettig. Er werden smerige spelletjes gespeeld", zo onthult Marko. "Kun je je nog herinneren dat ik in de tijd van Sergio Pérez gezegd zou hebben dat Mexicanen minder gefocust zijn dan Nederlanders of Duitsers? Dat is gefabriceerd, misschien wel door hen. Net als dat ik in 2024 verspreid zou hebben dat de ontwikkeling van onze motor achter op schema lag en dat we daardoor Ford zouden verliezen als onze sponsor. Nooit gezegd, maar Horner wilde dat wel gebruiken om mij te schorsen. Omdat Max toen in Jeddah in de bres sprong, gebeurde het niet.” Ten slotte noemt hij Horner nog een leugenaar: "Steeds vaker konden we aantonen dat Horner loog over van alles en nog wat. Toen Chalerm dat eenmaal ook doorhad, kwam hij tot inkeer.

