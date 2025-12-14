close global

Norris with Ben Sulayem at FIA Prize Giving Ceremony

Ben Sulayem wederom onder vuur na FIA-gala: "Wat is er mis met hem?

Ben Sulayem wederom onder vuur na FIA-gala: "Wat is er mis met hem?

Brian Van Hinthum
Norris with Ben Sulayem at FIA Prize Giving Ceremony

Mohammed Ben Sulayem zorgde tijdens de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi voor de nodige ophef toen hij met zijn handen door het haar van Lando Norris ging. In Oezbekistan heeft hij toch nog een schepje er bovenop gedaan en dat zorgt voor de nodige kritiek.

Eerder deze week werd hij verkozen tot FIA-president - wegens de schimmige regels rondom de presidentsverkiezingen een verkiezing die onder het vergrootglas ligt - lijkt het grote publiek wel klaar te zijn met de escapades van Ben Sulayem. Daar waar hij dit jaar al in bijvoorbeeld Miami kwaad bloed zette door continue op de voorgrond te willen treden en een McLaren-teamfoto proberen te 'photobomben'. Ook in Abu Dhabi de afgelopen race ging de FIA-president weer behoorlijk los met bijzondere maniertjes, acties en een vraag om aandacht. Tijdens de momenten vlak na de race drong Ben Sulayem meermaals het beeld in om de coureurs, met name Norris, te omhelzen en te feliciteren.

Abu Dhabi

Vlak daarna werd het nog een tandje erger, toen hij in de cooldown room als een soort grootvader bij kersvers wereldkampioen Norris kwam, om hem van achter door zijn haar te kroelen met zijn handen. De vrij bijzondere beelden vallen hier te zien.. Ook de innige knuffel met Norris, waarbij de - zo zou je zeggen - objectieve president 'ik zei het je toch' zegt tegen de Brit, is bijzonder. Uiteindelijk was men op het internet ook opgevallen wat de FIA-president allemaal aan het doen was en de irritatie naar Ben Sulayem groot.

Oezbekistan

In Oezbekistan was het tijdens het FIA prijzengala opnieuw raak en deed de president er nog een schepje bovenop. Hij ging met zijn hand weer meermaals door de haren van Norris, wat op het internet weer voor een hoop verbazing en verwarring zorgde. Was het intentioneel met een knipoog naar zijn vreemde moment in Abu Dhabi of ging hij gewoon weer over de schreef?

