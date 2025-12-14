Ben Sulayem wederom onder vuur na FIA-gala: "Wat is er mis met hem?
Ben Sulayem wederom onder vuur na FIA-gala: "Wat is er mis met hem?
Mohammed Ben Sulayem zorgde tijdens de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi voor de nodige ophef toen hij met zijn handen door het haar van Lando Norris ging. In Oezbekistan heeft hij toch nog een schepje er bovenop gedaan en dat zorgt voor de nodige kritiek.
Eerder deze week werd hij verkozen tot FIA-president - wegens de schimmige regels rondom de presidentsverkiezingen een verkiezing die onder het vergrootglas ligt - lijkt het grote publiek wel klaar te zijn met de escapades van Ben Sulayem. Daar waar hij dit jaar al in bijvoorbeeld Miami kwaad bloed zette door continue op de voorgrond te willen treden en een McLaren-teamfoto proberen te 'photobomben'. Ook in Abu Dhabi de afgelopen race ging de FIA-president weer behoorlijk los met bijzondere maniertjes, acties en een vraag om aandacht. Tijdens de momenten vlak na de race drong Ben Sulayem meermaals het beeld in om de coureurs, met name Norris, te omhelzen en te feliciteren.
Abu Dhabi
Vlak daarna werd het nog een tandje erger, toen hij in de cooldown room als een soort grootvader bij kersvers wereldkampioen Norris kwam, om hem van achter door zijn haar te kroelen met zijn handen. De vrij bijzondere beelden vallen hier te zien.. Ook de innige knuffel met Norris, waarbij de - zo zou je zeggen - objectieve president 'ik zei het je toch' zegt tegen de Brit, is bijzonder. Uiteindelijk was men op het internet ook opgevallen wat de FIA-president allemaal aan het doen was en de irritatie naar Ben Sulayem groot.
Oezbekistan
In Oezbekistan was het tijdens het FIA prijzengala opnieuw raak en deed de president er nog een schepje bovenop. Hij ging met zijn hand weer meermaals door de haren van Norris, wat op het internet weer voor een hoop verbazing en verwarring zorgde. Was het intentioneel met een knipoog naar zijn vreemde moment in Abu Dhabi of ging hij gewoon weer over de schreef?
Gerelateerd
Net binnen
Perez over vertrek bij Red Bull: "Project voor Verstappen ontwikkeld"
- 22 minuten geleden
Marko vertelt over afscheid van Verstappen: "Het was een emotioneel telefoontje"
- 1 uur geleden
Wolff over Antonelli: "Toen ik 19 was, was ik een idioot"
- 2 uur geleden
- 1
Ben Sulayem wederom onder vuur na FIA-gala: "Wat is er mis met hem?
- 3 uur geleden
- 4
Sky Sports vervangt Formule 1-kanaal door darts-kanaal
- Vandaag 13:50
- 2
Overzicht pole position 2025: dit is het eindklassement van de zaterdagen
- Vandaag 12:50
- 8
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- Gisteren 10:54
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november