Max Verstappen is niet vies van een klein plaagstootje hier en daar en ook het team van McLaren heeft zo wel wat naar het hoofd gekregen, zoals de opmerking dat Verstappen in een McLaren allang wereldkampioen geweest zou zijn. De Nederlander doet er nu nog een schepje bovenop.

Na de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort had Verstappen wel genoeg gezien en dacht hij dat hij in ieder geval in 2025 niet zijn vijfde wereldtitel zou gaan pakken. Sindsdien is er echter een hoop veranderd. Red Bull wist plotseling de code tot de auto te kraken, verbeterde de snelheid, verkleinde het gat naar McLaren en zorgde er daarmee ook indirect voor dat de grote concurrent steeds meer foutjes ging maken. Uiteindelijk mocht Verstappen in de laatste race van het jaar nog altijd dromen van het pakken van zijn vijfde wereldtitel. Het kwam echter niet zover.

Twee punten misgelopen

Norris wist namelijk precies te doen wat hij moest doen door als derde over de streep te worden, ondanks de overwinning van Verstappen. De McLaren-rijder pakte daarmee dus ternauwernood de titel, ondanks het feit dat hij eigenlijk het hele jaar over de snelste auto beschikt heeft. Dat was wel wat anders bij Verstappen en Red Bull, die soms niet wisten wat ze moesten met de wisselvallige RB21. Verstappen liet eerder al weten dat hij in de McLaren al lang en breed kampioen was geweest, een opmerking waar ze bij de papaja's dan weer niet zo om konden lachen.

Feit

Verstappen zelf haalt er zijn schouders over op en doet er bij FORMULE 1 Magazine zelfs een schepje bovenop door te zeggen dat het een feit is: "Dat is gewoon een feit! Dat is niet om te prikken. Ook niet onbewust. Het is gewoon een feit. En daar hoeft niemand het mee eens te zijn, maar zo denk ik erover. Dat is mijn mening. Sommigen zullen het niet fijn vinden om te horen, maar dat is ook niet mijn probleem uiteindelijk. Ik zeg het niet om iemand uit de tent te lokken of te provoceren, maar als mij iets wordt gevraagd, geef ik meestal gewoon antwoord. En ja, het is een feit.”

