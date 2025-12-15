Helmut Marko viel afgelopen weekend behoorlijk met de deur in huis toen hij plotseling begon te speculeren over een mogelijk pensioen na de Grand Prix van Abu Dhabi. Inmiddels heeft hij verteld op welk moment hij voor zichzelf besloten had om te gaan stoppen.

Op dinsdagmiddag kwam Marko naar buiten met de definitieve bevestiging dat hij zijn rol als Red Bull-adviseur achter zich laat: "Ik ben al zestig jaar actief in de autosport en de afgelopen twintig jaar bij Red Bull waren een buitengewoon en uiterst succesvol avontuur. Het was een fantastische tijd waarin ik zoveel getalenteerde mensen heb mogen helpen vormgeven en delen. Alles wat we samen hebben opgebouwd en bereikt, vervult me ​​met trots", zo liet hij onder meer weten. Daarmee komt er een einde aan een tijdperk.

Rare timing

De timing was wel behoorlijk onverwacht. In tijden van de grote interne strubbelingen binnen het team, toen intern Christian Horner en Marko lijnrecht tegenover elkaar stonden, speelde er veel. Destijds dreigde er ook een vertrek van Marko bij het team en werd er gespeculeerd dat hij op non-actief werd gesteld. Het ging zelfs zover dat Verstappen zich openlijk uitsprak over de loyaliteit naar de Oostenrijker. De Limburgse coureur - die dit weekend nipt achter het net viste wat betreft zijn vijfde wereldtitel - sprak destijds uit dat hij ook zou vertrekken bij Red Bull als Marko het veld moest ruimen.

Wanneer besloot Marko te stoppen?

Inmiddels zijn de tijden veranderd en heeft Marko besloten dat het welletjes is geweest voor zichzelf. Die plotselinge beslissing kwam echter ook voor hemzelf behoorlijk uit de lucht vallen, zo onthult hij in De Telegraaf. "Ik liep er zelf ook nog niet zo gek lang mee rond. Het idee om te stoppen begon in Qatar te leven bij mij. Ik ben niet zo’n twijfelaar. Ben vrij resoluut in mijn beslissingen. Op donderdag voor de laatste race in Abu Dhabi heb ik voor mezelf de keuze gemaakt dat dit mijn laatste weekend zou zijn", zo onthult hij. Het verklaart natuurlijk waarom hij vlak na de race ineens zo openlijk sprak over een mogelijk pensioen.

