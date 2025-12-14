Helmut Marko heeft zijn rol als adviseur bij het team van Red Bull naast zich neergelegd. Een beslissing waar toch ook Max Verstappen behoorlijk van zal hebben gebaald. De Oostenrijker doet uit de doeken hoe hij het nieuws aan Verstappen bracht én hoe hij reageerde.

Na afloop van het 2025-seizoen liet Marko al optekenen te twijfelen aan zijn toekomst, ondanks zijn nog doorlopende contract bij het team van Red Bull. "Of je me volgend jaar terugziet? Nou, we zullen intern besprekingen hebben en we hebben geen haast. In de jaren van teamoprichter Dietrich Mateschitz had ik niet eens een contract. Voor mij is het belangrijk dat ik me comfortabel voel", zo liet de Oostenrijker vlak na de laatste race van het seizoen optekenen. Vanzelfsprekend bracht het de geruchtenstroom behoorlijk op gang. Uiteindelijk werd duidelijk dat hij zou gaan stoppen met zijn functie. "Weet je dat ik Max ook via de telefoon op de hoogte heb moeten brengen van mijn besluit?", vertelt hij tegenover De Telegraaf.

Telefoontje

Het lukte Marko niet om het aan Verstappen te vertellen op de manier zoals hij het in gedachten had: "Maar omdat we nog vol aan het strijden waren voor het kampioenschap, besloot ik te wachten. Ik wilde Max daar niet mee lastigvallen. We zouden op maandag nog allemaal een gezamenlijk diner hebben in Dubai, waar Max ook bij zou zijn. Ik wilde het hem daar graag zelf vertellen, maar door logistieke omstandigheden moest Verstappen zich afmelden. Toen heb ik ’m gebeld zodra ik thuis was.”

Emoties

Vervolgens doet hij uit de doeken hoe het telefoongesprek eraan toeging: "Het ging er melancholisch aan toe. We spraken naar elkaar uit dat we van onze behaalde prestaties nooit hadden durven dromen. Max zei dat we elkaar snel zouden zien. Van alle coureurs heb ik met hem door de jaren heen de meest innige band opgebouwd. Wij hoeven elkaar niet veel te zeggen. Hebben aan een paar woorden genoeg om elkaars gevoel te kennen. Ik kan wel zeggen dat het een emotioneel telefoontje was, ja.”

