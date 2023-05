Vincent Bruins

Zaterdag 6 mei 2023 11:07 - Laatste update: 11:10

Gisteravond werd de rijdersbriefing gehouden na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Miami. Het duurde een uur en er zou eigenlijk alleen maar gediscussieerd zijn over de DRS-zones.

De eerste DRS-zone op Miami International Autodrome is door de FIA flink ingekort. Het eerste detectiepunt bevindt zich, net als vorig jaar, 90 meter na bocht 8. De DRS mag dit jaar echter pas 105 meter na bocht 9 geactiveerd worden. Ter vergelijking: dit mocht vorig jaar al 30 meter na diezelfde bocht. Het tweede detectiepunt is 70 meter na bocht 16 te vinden. De coureurs mogen vervolgens 525 meter na bocht 16 hun achtervleugel openklappen, terwijl dat vorig jaar al na 450 meter mocht. De derde DRS-zone is hetzelfde gebleven. Het detectiepunt bevindt zich nog altijd 15 meter na bocht 17, en mag bij bocht 19 geactiveerd worden.

Terugdraaien

In de rijdersbriefing van de vrijdagavond discussieerden de Formule 1-coureurs met de FIA over de DRS-zones, zo meldde journalist Adam Cooper die aanwezig is in Miami. Twee van de DRS-zones zijn dus verkort op de baan in Florida en de coureurs zijn nu ontevreden, zeker nadat er al in de Grand Prix van Azerbeidzjan weinig kon worden ingehaald. De FIA aarzelt over het terugdraaien van de beslissing zonder verder de cijfers te willen berekenen.

Verkorten DRS-zones zinloos

"Het is vrijwel onmogelijk om in te halen, vooral met onze snelheid op de rechte stukken," vertelde McLaren-coureur Lando Norris nog na afloop van de race in Bakoe. "[Het lukt] niet met hoe kort de DRS-zone nu is in vergelijking met waar het vorig jaar was. Ik heb mijn best gedaan om de auto's voor me bij te houden. Ik heb de banden gewoon te veel gebruikt, omdat we niet op de hetzelfde niveau." De jonge Brit was meer dan duidelijk in zijn reactie op de vraag of het verkorten van DRS-zones zinvol is: "Nee. Alle coureurs trokken het dan ook in twijfel tijdens de rijdersbriefing."