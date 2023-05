Ilaria Mastio

Zaterdag 6 mei 2023 09:40 - Laatste update: 09:46

Toto Wolff heeft onthuld dat Lewis Hamilton een nieuw contract zal tekenen om zijn Formule 1-carrière bij Mercedes voort te zetten. Over een paar weken zal de handtekening gezet worden.

De teambaas prees een "perfecte relatie" met de zevenvoudig wereldkampioen en gaf ons tijdens het raceweekend van de Grand Prix van Miami de meest definitieve update tot nu toe over waar de toekomst van Hamilton ligt.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe handtekening

Hamilton, nu op 38-jarige leeftijd, heeft momenteel een contract dat afloopt aan het einde van het seizoen van 2023. Hij is de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar Ferrari en zijn plannen voor 2024 bleven maar onbekend. De toekomst van de Brit is daarom groot nieuws in Italië en dus werd Wolff door de Italiaanse tv die aanwezig is bij de Grand Prix van Miami, gevraagd om een update. Zijn reactie was meer dan duidelijk: "De relatie met Lewis is perfect," aldus de Oostenrijker. "Alles is in orde. Over een paar weken zien we een nieuwe handtekening in het contract."

OOK INTERESSANT: Verstappen stoort zich aan uitspraken Wolff: "Toen hoorde je hem niet"

Ellende met W13 en W14

Sinds het bittere einde van de race om de wereldtitel van 2021 in Abu Dhabi zijn de prestaties minder geworden voor Hamilton en Mercedes. Hij heeft nog geen Grand Prix gewonnen sinds de introductie van de huidige technische reglementen aan het begin van 2022. Het concept van de W13- en W14-bolides heeft ellende opgeleverd voor de Duitse renstal. Mercedes ligt momenteel derde in het constructeurskampioenschap en Hamilton heeft met de tweede plaats in Australië het enige podium tot nu toe behaald. Eerder dit seizoen sprak Hamilton zich uit over het feit dat het team niet genoeg naar hem luisterde over het ontwerp van de W14 en evolutie ervan.