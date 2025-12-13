Verstappen eerlijk over omgaan met druk in F1: "Sommige zaken moeten echt in je zitten"
Max Verstappen heeft veelvuldig aangegeven dat hij net iets beter presteert als de druk er volop staat. In een gesprek met Formule 1 Magazine zoomt de Nederlander in op die kwaliteit, waarbij hij zich ervan bewust is dat niet iedereen even goed met druk om kan gaan.
Hoewel de viervoudig kampioen diverse momenten in zijn carrière heeft gekend waarop de druk hoog was, is de eindfinale in 2021 wellicht het beste voorbeeld. Met nog één ronde te gaan in Abu Dhabi moest hij rivaal Lewis Hamilton voorbij, en hoewel hij het voordeel had van vers rubber, moest het nog wel even gebeuren. Ook in 2025, tijdens de kwalificatie in Japan, wist Verstappen de pole position te pakken met minder materiaal dan de McLaren. Het zijn momenten waarop de druk enorm is, maar waarin de viervoudig kampioen niet brak.
Nature VS Nurture
Verstappen onthult dat omgaan met druk een kwaliteit van hem is, maar dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. "Ja, ontzettend belangrijk! Niet iedereen kan even goed met druk omgaan, dat moet een beetje in je zitten. Heel veel dingen kunnen aangeleerd worden, maar sommige zaken moeten echt in je zitten qua persoonlijkheid, en die kun je niet helemaal aanleren. Bij mij is het denk ik een combinatie van aangeboren en aangeleerd. Van jongs af aan was het altijd: niet te veel zeuren, niet zeiken, maar gewoon gaan!", aldus Verstappen.
