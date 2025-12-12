Verstappen ontbreekt vanavond bij FIA-gala in Oezbekistan
Verstappen ontbreekt vanavond bij FIA-gala in Oezbekistan
Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zal vanavond niet aanwezig zijn bij het FIA-gala in Oezbekistan, zo meldt De Telegraaf. De vicekampioen van 2025 laat het festijn aan zich voorbijgaan omdat hij ziek is.
In Oezbekistan worden de kampioenen van de FIA in het zonnetje gezet en worden de diverse bokalen uitgedeeld. McLaren zal de officiële constructeurstrofee voor de tweede maal op rij mogen ophalen. Lando Norris zal de bokaal voor het winnen van de rijderstitel omhoog houden.
Verstappen ligt met griep in bed
Ook Verstappen is uitgenodigd om aanwezig te zijn in Oezbekistan, maar de Nederlander heeft zich ziekgemeld bij de FIA en is dan ook niet afgereisd naar het gala vanwege een griepje. Oscar Piastri, de nummer drie van het kampioenschap, zal zich wel melden op het festijn dat om 19.00 uur Nederlandse tijd van start gaat.
