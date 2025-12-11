Het seizoen is nu dan toch echt voorbij. McLaren is constructeurskampioen geworden en Lando Norris wist afgelopen weekend de wereldtitel bij de coureurs te pakken. Toch is daarmee het verhaal nog niet rond, want dit jaar heeft de Formule 1 voor het laatst gereden met de huidige grondeffectauto’s. Komend jaar verdwijnen er bovendien een aantal bekende technieken, zoals bijvoorbeeld het Drag Reduction System. In deze GPFans Special duiken we in de technieken die de FIA introduceert om het racen volgend jaar te verbeteren.

Hoewel de teams de laatste formaliteiten van het huidige jaar aan het afronden zijn, ligt de focus al enige tijd op het nieuwe reglement. Volgend jaar krijgen we nieuwe wagens die wendbaarder zouden moeten zijn. Daarbij komt er een compleet nieuwe power unit, waarvan de helft van het vermogen uit het elektrische gedeelte komt. Dat is op zichzelf al een enorme uitdaging voor de motorleveranciers. Toch verdwijnen er ook enkele bekende foefjes, zoals het DRS-systeem.

Artikel gaat verder onder video

DRS-systeem

Het Drag Reduction System is sinds 2011 een vast onderdeel van de Formule 1. De sport introduceerde het om meer inhaalacties te creëren. We kennen inmiddels het fenomeen: een coureur mag DRS gebruiken wanneer hij binnen één seconde van zijn voorligger zit. In de daarvoor aangewezen DRS-zones kan hij vervolgens de liggende klep van zijn achtervleugel openen, waardoor de luchtweerstand afneemt en een hogere topsnelheid wordt bereikt. Dat moet leiden tot meer inhaalacties.

Welke technieken vangen het op?

Dat voordeel is er volgend jaar niet meer, maar de Formule 1 introduceert wel een aantal nieuwe technieken. Zo komt er een handmatige override engine mode, die zorgt voor een tijdelijke vermogensboost. Wanneer de auto’s rond de 320 kilometer per uur rijden, neemt de snelheid normaal gesproken af, maar dankzij de override-knop krijgen coureurs iets langer extra elektrisch vermogen. Dit wordt beschikbaar wanneer een auto zich binnen één seconde van een rivaal bevindt en dat doet toch weer denken aan het DRS-systeem.

X- en Z-modi

Daarnaast worden de auto’s volgend jaar voorzien van actieve aerodynamica. Dat betekent dat vleugels en flapjes op de auto tijdens het racen kunnen bewegen. Volgens Jason Somerville, hoofd aerodynamica van de FIA, zijn er twee modi: de Z-mode en de X-mode. “X-mode is onze term voor de low-drag-modus, die zorgt voor een hoge topsnelheid. Dat is de toestand waarin je je bevindt wanneer je op een recht stuk zit of net uit een bocht komt. Zodra je de remzone nadert, ga je naar Z-mode, waar je de downforce nodig hebt om te remmen en door de bocht te komen. We hebben dus twee modi die worden ingesteld op basis van zones rond het circuit, en de coureurs kunnen tussen deze modi schakelen wanneer dat is toegestaan. Er kunnen Sporting Regulations zijn die het gebruik bijvoorbeeld in natte omstandigheden verbieden, maar verder verwachten we dat de coureurs op elke ronde op het hele circuit toegang zullen hebben tot beide modi”, vertelt hij aan Sky Sports F1.

👀 La nueva aerodinámica activa de 2026 en funcionamiento



📸[ u/Faw602] pic.twitter.com/HQSAoHyKDP — Nachez (@Nachez98) December 9, 2025

Lift and coast

Het racen wordt dus volgend jaar anders. Coureurs zullen veel meer aan lift and coast gaan doen: eerder van het gas af aan het einde van het rechte stuk om de elektrische componenten op te laden. Andere coureurs kunnen dan juist toeslaan door later te remmen. Het verschil in snelheid bij het ingaan van de bochten zal dus groter worden, wat moet resulteren in meer inhaalacties.

Gerelateerd