Johnny Herbert verwacht dat Max Verstappen volgend jaar opnieuw een centrale rol zal spelen in de Formule 1. In gesprek met NewBettingSites schetst de voormalig FIA-steward twee scenario's: of Red Bull Racing presteert en Verstappen strijdt voor zijn vijfde wereldtitel, of het team presteert niet en dan heeft de Nederlander de macht om zijn volgende team te kiezen.
De viervoudig wereldkampioen heeft altijd aangegeven dat hij zijn hele carrière bij Red Bull wil blijven. Ondanks de geruchten over een overstap naar Mercedes tijdens de chaotische tijden bij Red Bull, bleef hij trouw aan het team en Helmut Marko. Met het vertrek van Marko na dit seizoen, is de vraag of de Oostenrijkse formatie aan Verstappens eisen kan voldoen: een competitieve auto en een goede teamsfeer.
Verstappen heeft de macht
Als Red Bull in 2026 niet aan deze eisen voldoet, heeft de Limburger volgens Herbert talloze opties. "Letterlijk iedere coureur op de startgrid moet zich zorgen maken om zijn stoeltje voor 2027", zegt Herbert. "Max gaat zijn pijlen richten op een van die stoeltjes vooraan, tenzij Red Bull volgend seizoen echt geweldig werk levert."
Verstappen en de wereldtitels
Verstappen is volgens Herbert nog niet klaar met de Formule 1 en wil in 2027 in de beste auto zitten. "Het is nog lang niet voorbij met het aantal wereldtitels dat Max heeft", zegt Herbert. "Wat mij betreft, is het gegarandeerd dat hij nog één, twee, of drie wereldtitels zal pakken. Hij is degene die de eerste keuze heeft. Hij is de dictator van de rijdersmarkt."
