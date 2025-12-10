close global

VIDEO: Zó zag het kampioensfeestje van Lando Norris eruit in Abu Dhabi

Jeen Grievink
social

Lando Norris (26) heeft zich tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi gekroond tot wereldkampioen Formule 1 in 2025. De Britse coureur van McLaren behaalde hiermee zijn allereerste titel - en dat was reden voor een feestje. Direct na afloop dook Norris met collega's, familie en vrienden het nachtleven in. Dat het er gezellig aan toe ging, blijkt wel uit beelden die rondgaan op de socials.

Norris heeft de teugels goed laten vieren sinds hij de bevestiging kreeg dat hij toch echt de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1 is. In Abu Dhabi kwam als hij derde over de streep en dat was - ondanks de zege van rivaal Max Verstappen - voldoende om met een verschil van twee punten de titel te pakken. Het geluk kon dan ook niet op bij Norris, die uitzinnig was van vreugde. Overmand door tranen en emoties werkte hij nog enkele mediaverplichtingen af, alvorens hij het nachtleven indook. En daar werden ook beelden van gemaakt.

Norris en co. volledig los op Sweet Caroline van Neil Diamond

Op beelden die rondgaan op het internet is te zien dat Norris, gehuld in een witte blouse, zijn wereldtitel uitbundig vierde in Abu Dhabi. Op enkele filmpjes was ook de vader van Norris te zien, die ook aanwezig was in het Midden-Oosten. Norris, omringt door vrienden, had het zichtbaar naar zijn zin. Op onderstaande beelden is te zien hoe de McLaren-coureur en zijn gezelschap compleet losgaan op het nummer Sweet Caroline van Neil Diamond. Of Norris de volgende ochtend wakker is geworden met een katertje? Wij vermoeden van wel.

Lando Norris Grand Prix van Abu Dhabi F1 Grand Prix van Abu Dhabi

