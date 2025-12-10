close global

hadjar, abu dhabi, test

Hadjar blikt tevreden terug op Red Bull-debuut: "Belangrijke data verzameld"

Hadjar blikt tevreden terug op Red Bull-debuut: "Belangrijke data verzameld"

Jan Bolscher
hadjar, abu dhabi, test

Isack Hadjar heeft afgelopen dinsdag zijn eerste officiële meters gemaakt als Red Bull Racing-coureur. De Franse Argentijn kwam in actie tijdens de bandentest in Abu Dhabi en is tevreden met de data die hij alvast heeft kunnen verzamelen.

Isack Hadjar werd daags voor de Grand Prix van Abu Dhabi aangekondigd als Red Bull Racing-coureur voor het komende Formule 1-seizoen. De 21-jarige coureur wordt daarmee de opvolger van Yuki Tsunoda, die in 2026 bij de Oostenrijkse formatie langs de kant staat als reservecoureur. Hadjar debuteerde afgelopen seizoen in de Formule 1 bij zusterteam Racing Bulls, waar hij indruk maakte met onder andere een podiumplaats in de Grand Prix van Zandvoort. De Franse Argentijn reed in totaal 51 punten bij elkaar en was daarmee op Verstappen na de best presterende coureur uit de Red Bull-stal.

Hadjar voelt zich comfortabel binnen het team

Lang heeft Hadjar niet op zijn officiële debuut hoeven wachten. Afgelopen dinsdag kwam hij namens Red Bull Racing in actie tijdens de bandentest voor Pirelli op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, waar met het rubber van 2026 werd getest. "Het was fantastisch om mijn eerste ronden als officiële coureur voor Red Bull Racing af te werken", blikt Hadjar terug. "Het is een fijn idee dat ik in januari alweer terugkeer [voor de eerste testdagen] en dat ik al een groot deel van het team heb ontmoet tijdens de testen van de afgelopen jaren. Ze hebben mij van harte welkom geheten en ik voel mij comfortabel binnen deze groep."

Belangrijke data verzameld

Hij vervolgt: "Het is natuurlijk een hele andere auto dan waarin ik zal rijden [tijdens de testdagen] in Barcelona, maar het was goed om een idee van de banden te krijgen. Het is ook belangrijk om deze data nu te verzamelen. Dat zal de komende maanden absoluut gaan helpen, als we naar het nieuwe seizoen toewerken." Hadjar wordt alweer de derde nieuwe teammaat van Verstappen, sinds het ontslag van Sergio Pérez eind 2024. De Nederlander zelf liet verstek gaan tijdens de bandentest in Abu Dhabi en komt voor het eerst weer in actie in Barcelona.

