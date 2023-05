Redactie

Zondag 7 mei 2023 19:00

De Grand Prix van België op Spa-Francorchamps was stijf uitverkocht, maar er zijn nu toch weer een aantal kaarten beschikbaar gekomen. Uiteraard kun je deze nu direct bestellen in de GPFans Ticketshop. Wees er snel bij, want het gaat slechts om een handjevol tickets.

Het is niet gek dat het raceweekend in België altijd binnen mum van tijd uitverkocht is. De race op het legendarische Spa-Francorchamps is al jarenlang enorm in trek bij Nederlandse Formule 1-fans, die de Grand Prix van België steeds weer weten om te toveren tot een semi-thuisrace voor Max Verstappen. Daarnaast betreft het een iconische baan, waar doorgaans veel spektakel te zien valt. Dit alles maakt dat de Grand Prix van België enorm gewild is bij fans en sponsoren. Ook voor de race van dit jaar was het evenement eigenlijk al stijf uitverkocht, maar nu zijn er toch nog een aantal nieuwe tickets beschikbaar gesteld. Grijp jij deze kans met beide handen aan?

Samen met duizenden Nederlanders richting Spa

Het circuit van Spa-Francorchamps is vanuit Nederland eenvoudig en betrekkelijk snel te bereiken. Pak je de auto - ter illustratie even vanuit Utrecht - , dan ben je met amper tweeëneenhalf uur op de plek van bestemming. We raden je echter aan op tijd te vertrekken, want er zullen in diezelfde periode tienduizenden andere Nederlanders die kant op reizen. Beregezellig natuurlijk, maar het kan ook voor drukte zorgen op de weg. Eenmaal aangekomen in de Belgische Ardennen, kun je plaats nemen op de door jou aangekochte sta- of zittribune. Welk ticket je ook kiest, je hoeft niets van het spektakel op Spa te missen, want op vrijwel iedere plaats is een groot scherm aanwezig.

Het prachtige circuit van Spa-Francorchamps in Stavelot

Tickets vanaf 210 euro per persoon

Er zijn verschillende tickets, in verschillende prijsklassen, op verschillende delen van Circuit Spa-Francorchamps beschikbaar. Voor ieder wat wils, maar het aanbod is uiterst beperkt, dus wees er snel bij. De goedkoopste kaarten kosten 210 euro en geven toegang tot een staplaats op de zondag, mét uitzicht op een groot televisiescherm. Wil je hetzelfde soort ticket voor het gehele raceweekend hebben (vrijdag t/m zondag), dan betaal je slechts een fractie meer: 250 euro. Geef je de voorkeur aan een zitplaats en wil je het volledige weekend in de Ardennen bijwonen, dan beginnen de kaartprijzen vanaf 389 euro. Alle beschikbare tickets en prijzen vind je in de GPFans Ticketshop.

