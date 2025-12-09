close global

Rear wing of McLaren MCL38

VIDEO: F1 gaat met dít foefje het DRS-systeem vervangen in 2026 | GPFans Special

VIDEO: F1 gaat met dít foefje het DRS-systeem vervangen in 2026 | GPFans Special

Vincent Bruins

De Formule 1 neemt afscheid van het Drag Reduction Systeem, maar komt voor volgend jaar met nieuwe technieken om het inhalen te bevorderen. Wat gaan we volgend jaar zien en hoe werkt het? Dat gaan we in deze GPFans Special met je doornemen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

