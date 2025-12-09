VIDEO: F1 gaat met dít foefje het DRS-systeem vervangen in 2026 | GPFans Special
VIDEO: F1 gaat met dít foefje het DRS-systeem vervangen in 2026 | GPFans Special
De Formule 1 neemt afscheid van het Drag Reduction Systeem, maar komt voor volgend jaar met nieuwe technieken om het inhalen te bevorderen. Wat gaan we volgend jaar zien en hoe werkt het? Dat gaan we in deze GPFans Special met je doornemen.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
