De Formule 1 neemt afscheid van het Drag Reduction Systeem, maar komt voor volgend jaar met nieuwe technieken om het inhalen te bevorderen. Wat gaan we volgend jaar zien en hoe werkt het? Dat gaan we in deze GPFans Special met je doornemen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

