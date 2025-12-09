Hirakawa belandt in de muur tijdens Formule 1-testdag in Abu Dhabi
Hirakawa belandt in de muur tijdens Formule 1-testdag in Abu Dhabi
Het seizoen van 2025 zit er dan wel op, maar het Formule 1-circus is in Abu Dhabi gebleven. Er wordt vandaag volop getest op het Yas Marina Circuit. De testdag moest echter wel stilgelegd worden vanwege een crash van Ryō Hirakawa, die uitkomt voor Haas.
Deze F1-testdag staat in het teken van Pirelli en de juniorcoureurs. Het is voor de teams de laatste kans voor de kerstvakantie om kilometers te maken met de banden van 2026. Tegelijkertijd zetten de teams een tweede bolide in voor rookies. Een boel vaste mannen komen in actie vandaag, zoals de kersverse wereldkampioen Lando Norris. Kimi Antonelli en Mercedes rijden met een speciale voorvleugel om de actieve aerodynamica van volgend jaar te simuleren. Max Verstappen is al naar huis gevlogen en dus nemen Isack Hadjar en Ayumu Iwasa de taken op zich bij Red Bull Racing.
Hirakawa met flinke klapper in Abu Dhabi
Bij het Haas F1 Team vinden we natuurlijk Ollie Bearman en Esteban Ocon om het nieuwe rubber uit te proberen, maar ook Hirakawa. Hij is met een leeftijd van 31 jaar de oudste rookie tijdens de testdag, maar dankzij steun van Toyota Gazoo Racing heeft hij eerder dit jaar al vier vrije trainingen mogen doen voor Haas. De tweevoudig wereldkampioen in de langeafstandsraces en winnaar van de 24 Uur van Le Mans van 2022 heeft een mooi cv, maar zoals iedere coureur is ook hij vatbaar voor foutjes. Hirakawa crashte tegen de Tecpro-muur en zorgde langdurig voor de rode vlaggen.
