'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte enorm offer voor 'vriend' Verstappen' | GPFans Recap

De grote seizoensfinale in de Formule 1 zit erop en we weten na een heerlijk seizoen dat de titel toebedeeld is aan niemand minder dan Lando Norris, waardoor Max Verstappen helaas toch met twee punten te weinig achter het net viste. Een dag later praten we je met van alles bij in de GPFans Recap.

Eén dag na de Grand Prix van Abu Dhabi viel er genoeg na te bespreken én waren er de nodige andere opvallende nieuwtjes. Zo kwam er het grote nieuws dat Helmut Marko na dit jaar gaat vertrekken bij het team van Red Bull Racing, terwijl Lando Norris officieel besloot om nummer één volgend jaar over te nemen van Max Verstappen. Ook was er nieuws dat Gianpiero Lambiase besloot om tóch in Qatar aanwezig te zijn voor 'vriend' Max Verstappen, ondanks alle grote problemen waar hij in zijn privéleven mee te maken heeft.

Van Haren reageert op vertrekgeruchten Lambiase: "Niet dat ik weet"

Volgens Formule 1-journalist Erik van Haren klopt er vooralsnog niets van de geruchten dat Gianpiero Lambiase stopt als race-engineer van Max Verstappen. Na de race in Abu Dhabi doken meerdere berichten op dat Lambiase mogelijk zou stoppen als engineer van Verstappen, maar Van Haren laat op X weten dat hij hiervan niets heeft vernomen. Meer lezen over de reactie van Erik van Haren op het Lambiase-nieuws? Klik hier!

FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi

Terwijl Lando Norris zijn wereldkampioenschap vierde en Max Verstappen met een glimlach de F1 Grand Prix van Abu Dhabi als racewinnaar afsloot, waren de stewards van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) nog bezig met het uitdelen van straffen. Er zijn vier extra straffen naar buiten gekomen, waaronder voor Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda. Meer lezen over de extra straffen na Abu Dhabi? Klik hier!

Vermeulen duidelijk over teamgenoot Verstappen: 'Red Bull tegen McLaren is één tegen twee'

Raymond Vermeulen blikt met trots terug op de comeback van Max Verstappen in het Formule 1-seizoen van 2025. Tegelijkertijd is de manager van de Limburger niet te spreken over het feit dat Red Bull Racing constant slechts één auto vooraan het veld heeft gehad. Dat was tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi opnieuw het geval. Meer lezen over de reactie van Raymond Vermeulen? Klik hier!

The Telegraph: 'Marko zet stap richting pensioen en vertrekt bij Red Bull Racing'

Volgens het Britse The Telegraph is het slechts een kwestie van tijd voordat bekend wordt gemaakt dat dr. Helmut Marko aan het einde van 2025 met pensioen gaat en dus vertrekt bij Red Bull Racing. Bronnen melden aan het medium dat de beslissing al is genomen en dat Marko plaats gaat maken voor een opvolger. Meer lezen over het aanstaande vertrek van Helmut Marko? Klik hier!

'Lambiase besloot tóch naar Qatar af te reizen om 'vriend' Verstappen te helpen'

De afgelopen 24 uur is er veel te doen geweest rondom Gianpiero Lambiase, de engineer van Max Verstappen die we vlak na de 'verloren' seizoensfinale in Abu Dhabi in tranen aan de pitmuur zagen. Opnieuw blijkt nu dat hij afgelopen weken grote offers maakte voor 'vriend' Verstappen. De Limburger weet namelijk te melden dat Lambiase eigenlijk ook tijdens de Grand Prix van Qatar verstek zou laten gaan wegens de dingen die in zijn leven spelen. Meer lezen over de actie van Gianpiero Lambiase? Klik hier!

Officieel: Norris bevestigt overnemen nummer één van Verstappen

Het is officieel: Lando Norris gaat volgend seizoen met nummer één op zijn McLaren rijden na het pakken van de wereldtitel in Abu Dhabi op zondag. Daarmee moet Max Verstappen dus op zoek naar een nieuw nummer voor op zijn Red Bull-wagen en merchandise. Meer lezen over het nieuwe nummer van Lando Norris? Klik hier!

