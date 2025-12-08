Volgens het Britse The Telegraph is het slechts een kwestie van tijd voordat bekend wordt gemaakt dat dr. Helmut Marko aan het einde van 2025 met pensioen gaat en dus vertrekt bij Red Bull Racing. Bronnen melden aan het medium dat de beslissing al is genomen en dat Marko plaats gaat maken voor een opvolger.

Marko is sinds de oprichting van het team in 2005 een van de vaste waarden van de Oostenrijkse renstal. Voormalig teambaas Christian Horner trok weliswaar aan de touwtjes, maar als adviseur van de renstal heeft Marko altijd veel invloed gehad. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de doorstroming van coureurs. Met het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz in 2022 werd de invloed van Marko al minder. Na het getouwtrek tussen de Oostenrijkse en Thaise aandeelhouders werd dat weer enigszins hersteld, maar volgens het Britse medium lijkt het vertrek nu een feit.

Marko gaf na de seizoensfinale in Abu Dhabi al toe dat hij deze winter zijn opties zou afwegen. Bronnen melden echter aan het Britse medium dat de beslissing al is genomen en dat Marko zal vertrekken aan het einde van de maand. Marko zelf zei in Abu Dhabi: "Het staat niet ter discussie. Ik ga een gesprek voeren en dan zie ik wel wat ik doe. Het is een complexe reeks van verschillende dingen. Ik moet er een nacht over slapen en dan zullen we wel zien."

Max Verstappen heeft de afgelopen jaren juist zijn loyaliteit uitgesproken te midden van de machtsstrijd binnen het team. Destijds gaf hij aan dat als Marko zou moeten vertrekken, hij zelf ook zou gaan. Nu wordt benadrukt dat Verstappen ditmaal niet zal opstappen als Marko vertrekt. De Nederlander wil simpelweg afwachten hoe competitief Red Bull Racing in 2026 is, voordat hij zijn opties gaat afwegen.

