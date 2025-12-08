Het is officieel: Lando Norris gaat volgend seizoen met nummer één op zijn McLaren rijden na het pakken van de wereldtitel in Abu Dhabi op zondag. Daarmee moet Max Verstappen dus op zoek naar een nieuw nummer voor op zijn Red Bull-wagen en merchandise.

Zondagavond zag Norris in Abu Dhabi zijn langgekoesterde droom uitkomen en wist hij zich tot wereldkampioen te kronen in de Formule 1. Daarvoor moest de Britse coureur nog wel even af zien te rekenen met niemand minder dan Verstappen, die samen met Red Bull na de zomerstop wist te werken aan ogenschijnlijk één van de meest legendarische comebacks aller tijden. Uiteindelijk kwam de Nederlander door de derde plaats van Norris in de laatste race twee schamele puntjes tekort om de titel te pakken.

Traditie

Bij het winnen van de wereldtitel hoort er ook één ding bij: de wereldkampioen mag ook met nummer één op zijn bolide rijden in het daaropvolgende jaar. Hoewel dat geen verplichting is - zo maakte Lewis Hamilton daar geen gebruik van - heeft Norris wel besloten om het nummer van Verstappen over te nemen: "Het is traditie. Het is er niet voor niets. Het is er omdat je het kunt proberen te behalen en er hard voor kunt werken. Wij allemaal, als team, die een rol spelen in McLaren, of in mijn auto, zullen dat met trots dragen", zo glimlacht Norris tegenover Sky Sports.

Voor het team

De wereldkampioen vervolgt: "Al mijn monteurs, mijn engineers, iedereen die deel uitmaken van McLaren, krijgen die erkenning ook. Het is niet voor mij, het is ook voor hen. Het is hun trots, wetende dat ze overal hard voor hebben gewerkt en moeite in hebben gestoken, zodat ze ook kunnen zeggen: 'Wij zijn nummer één'. Het is niet zo cool als je zegt: 'Wij zijn nummer vier', dus dan zullen ze nog blijer zijn dan ik!", besluit Norris.

Lando Norris will run with car number 1 in 2026! ☝️👀#F1 pic.twitter.com/u9OE4Ibjaq — Formula 1 (@F1) December 8, 2025

