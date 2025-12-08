Volgens Formule 1-journalist Erik van Haren klopt er vooralsnog niets van de geruchten dat Gianpiero Lambiase stopt als race-engineer van Max Verstappen. Na de race in Abu Dhabi doken meerdere berichten op dat Lambiase mogelijk zou stoppen als engineer van Verstappen, maar Van Haren laat op X weten dat hij hiervan niets heeft vernomen.

Van Haren zit doorgaans dicht op het vuur wat betreft nieuws rondom de viervoudig wereldkampioen. Toch blijken de geruchten over een eventueel vertrek van 'GP', die sinds Verstappens komst naar Red Bull Racing in 2016 diens vertrouwde stem in de radio is, volgens hem onjuist.

Emotionele Lambiase in Abu Dhabi

Lambiase werd na afloop van de race in Abu Dhabi zichtbaar geëmotioneerd gezien aan de pitmuur van Red Bull. Hoewel er weinig bekend is over zijn privéomstandigheden, zit voor hem een loodzwaar jaar erop. Motorsport.com meldde zondag dat de rol van Lambiase tijdens de winterstop besproken zou worden, mogelijk vanwege zijn huidige situatie. Van Haren geeft op X echter aan dat hij hiervan niets heeft gehoord: “Nee, niet dat ik weet”, zo reageert hij op een fan die vraagt of het verhaal over 'GP' klopt.

Lambiase moest dit seizoen al twee races missen vanwege privéomstandigheden. Binnen Red Bull werd Simon Rennie aangewezen als zijn vervanger bij Verstappen.

No, not that I’m aware of. — Erik van Haren (@ErikvHaren) December 7, 2025

