Van Haren reageert op vertrekgeruchten Lambiase: "Niet dat ik weet"
Van Haren reageert op vertrekgeruchten Lambiase: "Niet dat ik weet"
Volgens Formule 1-journalist Erik van Haren klopt er vooralsnog niets van de geruchten dat Gianpiero Lambiase stopt als race-engineer van Max Verstappen. Na de race in Abu Dhabi doken meerdere berichten op dat Lambiase mogelijk zou stoppen als engineer van Verstappen, maar Van Haren laat op X weten dat hij hiervan niets heeft vernomen.
Van Haren zit doorgaans dicht op het vuur wat betreft nieuws rondom de viervoudig wereldkampioen. Toch blijken de geruchten over een eventueel vertrek van 'GP', die sinds Verstappens komst naar Red Bull Racing in 2016 diens vertrouwde stem in de radio is, volgens hem onjuist.
Emotionele Lambiase in Abu Dhabi
Lambiase werd na afloop van de race in Abu Dhabi zichtbaar geëmotioneerd gezien aan de pitmuur van Red Bull. Hoewel er weinig bekend is over zijn privéomstandigheden, zit voor hem een loodzwaar jaar erop. Motorsport.com meldde zondag dat de rol van Lambiase tijdens de winterstop besproken zou worden, mogelijk vanwege zijn huidige situatie. Van Haren geeft op X echter aan dat hij hiervan niets heeft gehoord: “Nee, niet dat ik weet”, zo reageert hij op een fan die vraagt of het verhaal over 'GP' klopt.
Lambiase moest dit seizoen al twee races missen vanwege privéomstandigheden. Binnen Red Bull werd Simon Rennie aangewezen als zijn vervanger bij Verstappen.
Gerelateerd
Net binnen
Pérez reageert lachend op gestuntel van Tsunoda na incident met Norris | F1 Shorts
- 19 minuten geleden
- 44
Verstappen kijkt niet uit naar FIA-prijsuitreiking: "Een beetje onzin eigenlijk"
- 34 minuten geleden
Hamilton sluit seizoen positief af, maar krijgt geen reactie: "Heb je dat bericht gehoord?"
- 56 minuten geleden
Norris heeft spijt van uitspraken over Verstappen: "Wou dat het nooit uit mijn mond was gekomen"
- 1 uur geleden
- 7
Plooij baalt nog altijd van verlies uitzendrechten aan Viaplay: "Vreselijk"
- 1 uur geleden
- 2
Verstappen plaagt Piastri tijdens persconferentie: "Dan was jij de kampioen geweest"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- Gisteren 11:22
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- Gisteren 18:24
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november