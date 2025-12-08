Norris bedankt 'verdomd goede coureur': "Verstappen maakte ons leven een hel"
Norris bedankt 'verdomd goede coureur': "Verstappen maakte ons leven een hel"
Lando Norris sleepte afgelopen zondag tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel binnen. Hij hield Max Verstappen op slechts 2 puntjes afstand en Oscar Piastri in de andere McLaren kwam uiteindelijk 13 punten tekort. De kersverse kampioen bedankt de Red Bull Racing-coureur en zijn teamgenoot na de geweldige gevechten.
Norris had op het Yas Marina Circuit één taak: op het podium finishen. Een topdrieresultaat garandeerde hem namelijk het wereldkampioenschap. Verstappen won de seizoensfinale vanaf de pole position en Piastri zou uiteindelijk als tweede over de streep komen. De laatstgenoemde haalde Norris in de openingsronde in met een gewaagde actie aan de buitenkant van bocht negen. Vervolgens moest Norris verschillende aanvallen van Charles Leclerc afslaan en dat lukte. P3 was precies genoeg voor hem om de WK-titel te pakken.
McLaren-coureurs maakte elkaar het leven zuur
"Er zijn genoeg lastige momenten geweest dit seizoen en genoeg geweldige momenten. Ik heb geluk en ongeluk gehad", begon Norris tegenover Viaplay. "Dat ga je altijd hebben gedurende een seizoen. We domineerden de eerste helft als team. Het probleem was dat er twee van ons waren", lachte de Brit. Hij en Piastri snoepten steeds puntjes van elkaar af en McLaren besloot geen nummer één-coureur aan te wijzen. "Wij twee hebben veel tegen elkaar gevochten, we hebben elkaar het leven zuur gemaakt en dat gaf een derde man de kans om mee te strijden."
Norris bedankt Verstappen en Piastri
"Die derde man is een verdomd goede coureur, genaamd Verstappen", vervolgde Norris. "Hij heeft de afgelopen maanden ons leven een hel gemaakt. Ik ben blij dat we hem nooit hebben uitgesloten. Er zijn zo veel sessies geweest waar hij nergens te vinden was en iedereen zei dan: 'Ach, maak je niet druk om hem.' Ik en Oscar wisten echter beter en hadden zoiets van: 'Nee, laten we opletten. Hij kan er morgen weer bij zitten.' En dat was dan ook het geval. Ik wil hen bedanken dat ze me zo gepusht hebben."
