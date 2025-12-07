Jos Verstappen ontzettend trots op zoon Max: "Daarom heeft hij altijd wat extra's"
Jos Verstappen ontzettend trots op zoon Max: "Daarom heeft hij altijd wat extra's"
Max Verstappen kan vandaag zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap verdienen tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Wat er ook gebeurt, vader Jos is apetrots. Hij is vanwege een wedstrijd in Afrika niet aanwezig op het Yas Marina Circuit, maar ziet van veraf dat Max een boel steun krijgt.
Max Verstappen begint vanaf de pole position in Abu Dhabi en heeft zijn rivalen Lando Norris en Oscar Piastri achter zich staan. Hij kan alleen de WK-titel pakken, als Norris buiten het podium eindigt. Jos Verstappen weet dat zijn zoon geluk nodig heeft, maar dat de coureur van Red Bull Racing überhaupt nog een titelkandidaat is tijdens de seizoensfinale is al een hele prestatie. Jos is momenteel bezig met de East African Safari Classic, waar hij samen met navigator Renaud Jamoul deelneemt in een Porsche. Hij volgt de ontwikkelingen in Abu Dhabi mee vanuit Kenia.
Iedereen is voor Max Verstappen
"Wat ik hier allemaal meemaak. We zitten in een prachtig hotel, in de middle of nowhere, met olifanten, giraffen en zebra’s om ons heen", begon Jos Verstappen bij De Telegraaf. "We hebben met een groep van tien man gekeken. Met de iPad in het midden, want een televisie is er niet. Sommigen stonden hier te springen, niet normaal. Iedereen is voor Max. Ik vind het prachtig om te zien wat hij allemaal doet. Hij heeft [vandaag] nog steeds geluk nodig natuurlijk, maar het is al een bonus dat hij er in de finale van het seizoen nog zo bijstaat."
Max Verstappen heeft wat extra's
Papa Verstappen legde uit dat zoon Max het best presteert, wanneer hij onder druk staat. "Mensen zullen het misschien niet geloven, maar je mag het Max gelijk vragen. Ik weet het nog heel goed van vroeger. Als ik bij hem een beetje de druk erop zette, bijvoorbeeld door langs de kant een beetje streng te zijn en met gebaren duidelijk te maken dat hij harder moest, dan ging hij gewoon harder. Dat heeft hij nu nog steeds. Daarom heeft Max altijd wat extra's."
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | GP Abu Dhabi: Verstappen houdt Piastri achter zich, incident Norris genoteerd
- 2 uur geleden
- 1
De definitieve startopstelling voor de allesbepalende Grand Prix van Abu Dhabi
- 1 uur geleden
Jos Verstappen ontzettend trots op zoon Max: "Daarom heeft hij altijd wat extra's"
- 2 uur geleden
- 1
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 3 uur geleden
- 10
Russell is bereid 'aartsrivaal' Verstappen aan de wereldtitel te helpen in Abu Dhabi
- 3 uur geleden
- 6
Verstappen weet dat Hamilton-tactiek lastig wordt: "Hopen op een niet normale race"
- Vandaag 10:41
- 1
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november