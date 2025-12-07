close global

Jos Verstappen, Max Verstappen, Red Bull Racing

Jos Verstappen ontzettend trots op zoon Max: "Daarom heeft hij altijd wat extra's"

Vincent Bruins
Max Verstappen kan vandaag zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap verdienen tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Wat er ook gebeurt, vader Jos is apetrots. Hij is vanwege een wedstrijd in Afrika niet aanwezig op het Yas Marina Circuit, maar ziet van veraf dat Max een boel steun krijgt.

Max Verstappen begint vanaf de pole position in Abu Dhabi en heeft zijn rivalen Lando Norris en Oscar Piastri achter zich staan. Hij kan alleen de WK-titel pakken, als Norris buiten het podium eindigt. Jos Verstappen weet dat zijn zoon geluk nodig heeft, maar dat de coureur van Red Bull Racing überhaupt nog een titelkandidaat is tijdens de seizoensfinale is al een hele prestatie. Jos is momenteel bezig met de East African Safari Classic, waar hij samen met navigator Renaud Jamoul deelneemt in een Porsche. Hij volgt de ontwikkelingen in Abu Dhabi mee vanuit Kenia.

Iedereen is voor Max Verstappen

"Wat ik hier allemaal meemaak. We zitten in een prachtig hotel, in de middle of nowhere, met olifanten, giraffen en zebra’s om ons heen", begon Jos Verstappen bij De Telegraaf. "We hebben met een groep van tien man gekeken. Met de iPad in het midden, want een televisie is er niet. Sommigen stonden hier te springen, niet normaal. Iedereen is voor Max. Ik vind het prachtig om te zien wat hij allemaal doet. Hij heeft [vandaag] nog steeds geluk nodig natuurlijk, maar het is al een bonus dat hij er in de finale van het seizoen nog zo bijstaat."

Max Verstappen heeft wat extra's

Papa Verstappen legde uit dat zoon Max het best presteert, wanneer hij onder druk staat. "Mensen zullen het misschien niet geloven, maar je mag het Max gelijk vragen. Ik weet het nog heel goed van vroeger. Als ik bij hem een beetje de druk erop zette, bijvoorbeeld door langs de kant een beetje streng te zijn en met gebaren duidelijk te maken dat hij harder moest, dan ging hij gewoon harder. Dat heeft hij nu nog steeds. Daarom heeft Max altijd wat extra's."

