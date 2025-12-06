VIDEO | Verstappen na pole in Abu Dhabi: 'Of we een trucje hebben? Dat zien jullie morgen'
Max Verstappen heeft de eerste stap richting het wereldkampioenschap gezet door pole position te pakken in Abu Dhabi. Norris start morgen naast hem en Piastri pakte P3.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
