Max Verstappen

VIDEO | Verstappen na pole in Abu Dhabi: 'Of we een trucje hebben? Dat zien jullie morgen'

Vincent Bruins

Max Verstappen heeft de eerste stap richting het wereldkampioenschap gezet door pole position te pakken in Abu Dhabi. Norris start morgen naast hem en Piastri pakte P3.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Abu Dhabi Grand Prix van Abu Dhabi Yas Marina Circuit
Verstappen waarschuwt Norris en Piastri na pole, McLaren last extra vergadering in | GPFans Recap
GPFans Recap

  • 50 minuten geleden
  • 1
 Alonso grapt na slipstream aan Verstappen:
Hulp op Yas Marina

  • 1 uur geleden
  • 1
 Piastri bevestigt extra McLaren-vergadering na pole Verstappen: 'Dit gaan we bespreken'
Kwalificatie Abu Dhabi

  • 2 uur geleden
  • 9
Nasleep kwalificatie

  • 2 uur geleden
Russell poogde Verstappen op unieke wijze te helpen:
Slipstream in Abu Dhabi

  • 3 uur geleden
  • 6
 Verstappen grijnst en waarschuwt McLaren:
Zelfvertrouwen bij Max

  • Vandaag 18:29
  • 12
Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

  • 26 november
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

  • 30 november
 Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
200.000+ views

  • 27 november
 'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
150.000+ views

  • 23 november

