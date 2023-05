Remy Ramjiawan

Vrijdag 5 mei 2023 13:01 - Laatste update: 13:01

De Grand Prix van Emilia Romagna zal naar alle waarschijnlijkheid gewoon plaatsvinden, ondanks de zware stormen van de afgelopen dagen, zo meldt PlanetF1. Het gebied in Imola heeft te kampen gehad met extreme weersomstandigheden, die inmiddels al twee mensen het leven hebben gekost.

Voor het team van AlphaTauri, dat gevestigd is Faenza, was de storm aanleiding om een statement uit te brengen. Het team liet weten dat het ook medewerkers in dienst heeft die getroffen zijn door de problemen in het gebied en sprak haar steun uit voor de slachtoffers en is in haar gedachten bij alle betrokkenen. Twee mensen zijn inmiddels overleden en een derde is nog vermist.

Race niet in gevaar

De Grand Prix van Emilia Romagna staat over een kleine twee weken op de planning en hoewel het evenement eventjes op losse schroeven leek te staan, bevestigt een woordvoerder van de gemeente dat de race in Imola 'gewoon' zal doorgaan. "We bevestigen dat de stormen die deze week onze regio troffen op dit moment geen verstoring van ons circuit en het evenement hebben veroorzaakt", zo liet een woordvoerder weten bij het Britse medium.

De race staat gepland voor het weekend van 18 tot en met 21 mei en dat betekent dat de organisatie nog wel eventjes heeft om het circuit te controleren voordat het Formule 1-circus arriveert. Voor AlphaTauri, die gevestigd is in het gebied, was de storm uiteraard ook een flinke last, maar had het geen gevolgen voor de voorbereidingen op het raceweekend in Miami.