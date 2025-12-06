Lewis Hamilton gaat net zoals alle coureurs tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi beginnen aan het laatste weekend van 2025, maar heeft tijdens de vrijdag al opzien gebaard door tijdens het weekend al een afscheidspost te plaatsen. De Brit laat vaak dan tot februari amper tot niet meer van zich horen.

Hamilton kwam in 2025 naar Ferrari om mee te doen om de titel en zijn achtste titel te veroveren, maar dit zat er geen moment in. De Brit had het, net zoals de afgelopen jaren bij Mercedes, lastig met deze generatie auto's en Charles Leclerc is eigenlijk bijna elk weekend sneller en consistenter geweest. De laatste weken is het helemaal ingestort bij Hamilton, die de laatste raceweekenden achtste, DNF, achtste en twaalfde werd en vooral op zaterdag in dramatische vorm verkeerd. Met 152 punten dreigt Hamilton zelfs nog zevende te worden in het kampioenschap, iets wat kan gebeuren als rookie Andrea Kimi Antonelli drie punten meer scoort dat Hamilton aanstaande zondag.

Artikel gaat verder onder video

Hamllton deelt opvallende afscheidspost al tijdens slotweekend in Abu Dhabi

Hamilton zelf lijkt wel klaar te zijn met 2025 en vooral uit te kijken naar de winterstop en 2026, een seizoen waarin F1 aan een nieuw tijdperk begint met nieuwe auto's. De caption onder het bericht van Hamilton: "Het seizoen is bijna ten einde. Het is onwerkelijk om deel uit te maken van dit team, en ondanks alle ups en downs heeft dit jaar mijn leven veranderd. Na dit weekend heb ik meer tijd om echt na te denken over het seizoen, maar voor nu wil ik iedereen in dit team bedanken voor hun dagelijkse inzet en voortdurende streven naar succes. We gaan het halen en we gaan het samen doen. Volledige focus op de laatste race, tot snel."

Gerelateerd