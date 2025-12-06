De zaterdag van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi is nog niet begonnen of een coureur en team worden al onderzocht en naar de stewards doorverwezen door de FIA. Het gaat om Fernando Alonso en Aston Martin, die een opvallende overtreding hebben begaan die ze nog wel eens wat kan gaan kosten.

Alonso reed niet tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi op vrijdag en werd tijdens de tweede vrije training negende op 0.625 seconden van Lando Norris. Al met al geen slechte start van het slotweekend voor Alonso, die probeert het seizoen af te sluiten in de top tien van het kampioenschap en daarvoor dit weekend vier punten meer moet scoren dan Isack Hadjar en twee punten meer dan Nico Hulkenberg.

Alonso naar de stewards

De zaterdag is voor Alonso echter amper begonnen of hij moet al langs de stewards met een vertegenwoordiger van Aston Martin om uitleg te geven over het feit dat hij niet aanwezig was bij een evenement voor fans in Abu Dhabi. De kans op een stevige straf zoals een gridpenalty is niet groot, maar een boete zit er - mocht Alonso afwezig zijn geweest - wel aan te komen.

Fernando Alonso, Lance Stroll en een vertegenwoordiger van Aston Martin moet zich zaterdag melden bij de stewards wegens een overtreding omtrent het feit dat hij niet aanwezig was bij een evenement voor de fans.#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/VpTVOxwdT4 — GPFans NL (@GPFansNL) December 6, 2025

