Alonso en Stroll naar stewards verwezen door FIA na afwezigheid bij evenement voor fans
Alonso en Stroll naar stewards verwezen door FIA na afwezigheid bij evenement voor fans
De zaterdag van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi is nog niet begonnen of een coureur en team worden al onderzocht en naar de stewards doorverwezen door de FIA. Het gaat om Fernando Alonso en Aston Martin, die een opvallende overtreding hebben begaan die ze nog wel eens wat kan gaan kosten.
Alonso reed niet tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi op vrijdag en werd tijdens de tweede vrije training negende op 0.625 seconden van Lando Norris. Al met al geen slechte start van het slotweekend voor Alonso, die probeert het seizoen af te sluiten in de top tien van het kampioenschap en daarvoor dit weekend vier punten meer moet scoren dan Isack Hadjar en twee punten meer dan Nico Hulkenberg.
Alonso naar de stewards
De zaterdag is voor Alonso echter amper begonnen of hij moet al langs de stewards met een vertegenwoordiger van Aston Martin om uitleg te geven over het feit dat hij niet aanwezig was bij een evenement voor fans in Abu Dhabi. De kans op een stevige straf zoals een gridpenalty is niet groot, maar een boete zit er - mocht Alonso afwezig zijn geweest - wel aan te komen.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Kwalificatie Grand Prix Abu Dhabi: om 15:00 uur begint de sessie
- 37 minuten geleden
FIA rondt onderzoek naar Tsunoda en Norris af in Abu Dhabi en deelt straf uit
- 24 minuten geleden
- 3
Verstappen hoeft geen hulp van Racing Bulls te verwachten: "Hebben onze eigen zorgen"
- 1 uur geleden
- 3
FIA roept Norris bij de stewards na incident met Tsunoda, Aston Martin krijgt boete
- 1 uur geleden
- 4
Russell troeft Norris en Verstappen verrassend af tijdens derde training in Abu Dhabi
- 2 uur geleden
- 2
LIVE (gesloten) | Derde vrije training GP Abu Dhabi: Russell voor Norris en Verstappen
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november