Max Verstapen mag nog altijd hopen op zijn vijfde wereldtitel na een seizoen waar hij continue achter de feiten aan heeft moeten lopen. De Nederlander verbaast zichzelf over het feit dat hij nog altijd in de race zit en denkt dat - mocht het zondag lukken - hij één van de beste comebacks aller tijdens heeft geleverd met zijn team.

Na de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort had Verstappen wel genoeg gezien en dacht hij dat hij in ieder geval in 2025 niet zijn vijfde wereldtitel zou gaan pakken. Sindsdien is er echter een hoop veranderd. Red Bull wist plotseling de code tot de auto te kraken, verbeterde de snelheid, verkleinde het gat naar McLaren en zorgde er daarmee ook indirect voor dat de grote concurrent steeds meer foutjes ging maken. Inmiddels mag Verstappen in de laatste race van het jaar nog altijd dromen van het pakken van zijn vijfde wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Niet verwacht

In gesprek met GQ Magazine geeft Verstappen toe dat hij niet meer verwacht had een kans te krijgen: "Wat betreft mijn aanpak van dit weekend, verandert het eigenlijk niets. Kijkend naar ons seizoen, is het erg onverwachts om überhaupt op deze plek te staan ​​[voor] de laatste race. Op een gegeven moment lagen we meer dan 100 punten achter, dus het voelde niet echt alsof we in de strijd zaten. Ik zat bijna alleen maar achter de lucht aan. Na de zomerstop begonnen we de zaken op orde te krijgen en ja, er kwam zeker een prestatieverbetering en het gat begon kleiner te worden. Toch voelde het nooit echt als iets haalbaars, omdat het gat zo groot was. Toen begonnen de resultaten binnen te stromen en maakten de andere teams fouten."

Beste comeback?

Met nog één race te gaan, is dus nog alles mogelijk. Verstappen vertelt hoe hij hoopt dat de Grand Prix van Abu Dhabi zal verlopen: "Hopelijk is het gewoon een hele interessante race. We hebben wel wat opschudding nodig. Het is voor ons al fantastisch dat we nog in deze strijd zitten. We gaan dus alles proberen wat we kunnen. Als het niet lukt, kunnen we nog steeds heel trots zijn op de tweede seizoenshelft en dat we onszelf in deze positie gebracht hebben. Als we winnen, is het waarschijnlijk één van de beste comebacks aller tijden. Hoe het ook loopt. ik ben relaxed."

Gerelateerd