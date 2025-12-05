Max Verstappen heeft samen met het team van Honda natuurlijk grote successen weten te boeken en de Grand Prix van Abu Dhabi vormt zondag het definitieve afscheid tussen Red Bull en de Japanse motorleverancier. Honda-baas Koji Watanabe komt lovende woorden tekort over de Nederlandse rijder.

Hoewel het voor veel merken die de Formule 1 binnenkomen vaak makkelijk is om aan een motor te komen, daar het vaak al autofabrikanten betreft, is het voor Red Bull natuurlijk een stukje anders. De energiedrankjesfabrikant moest het lange tijd doen met motoren van andere leveranciers en die hebben ze door de jaren heen dan ook verschillenden gehad. Zo was er het niet zo succesvolle Renault-tijdperk en beleefde men juist wél een mooie tijd samen met Honda. Zij besloten echter een eind te breien aan de samenwerking, waarna Red Bull besloot om het heft - met de nodige hulp van Honda - in eigen hand te te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Lof voor Verstappen

Volgend jaar vangt het Red Bull Powertrains-tijdperk - met hulp van Ford - aan voor de Oostenrijkse renstal en is dus is dit het laatste weekend van de vruchtbare Honda-samenwerking. Watanabe, chef van Honda, praat in gesprek met De Telegraaf vooral over één man: Verstappen. "De eerste keer dat we elkaar ontmoetten, dacht ik al: wat is dit een leuke, normale gast. We hebben samen altijd hetzelfde doel gehad: de top bereiken en het maximale eruit halen. Persoonlijk ben ik er heel dankbaar voor dat we met zo’n groot coureur hebben mogen werken. Iemand die onze mensen zo eerlijk en met respect heeft behandeld. Dat is iets dat we enorm aan hem waarderen. En ook waarom ons partnerschap zo goed heeft gewerkt.”

Vergelijking met Senna

De populariteit van Verstappen in Japan is dan ook immens: "Max is ongelofelijk populair in Japan. Mensen linken hem daar nu echt aan Honda. Het is zoals in de tijden met Ayrton Senna. Hij heeft enorm veel betekend voor ons bedrijf. Zijn houding en zijn vertrouwen in onze engineers, hebben altijd gemotiveerd gewerkt. Max zit voor altijd in ons hart.” Dit weekend betekent dus het einde van een tijdperk: "Het wordt een heel emotioneel weekend, na zeven jaar te hebben samengewerkt. We hebben allemaal gemixte gevoelens. Aan de ene kant kijken we uit naar onze nieuwe avonturen, maar het is natuurlijk ook een beetje een verdrietig moment."

Afsluiten met de titel?

Het allermooiste afscheid zou natuurlijk gepaard gaan met de volgende wereldtitel in de prijzenkast van Verstappen en Red Bull. Daarvoor moet het natuurlijk wel raar gaan lopen, maar Watanabe blijft vol goede moed over de kansen van de door hem zo gerespecteerde coureur: "In Max heb ik alle vertrouwen, net als het feit dat hij de race kan winnen. Het is sowieso al prachtig om te zien hoe Red Bull dit seizoen is teruggekomen. Als ze dan ook nog afsluiten met een titel, zou dat geweldig zijn. Er is er vooral één die dat verdient. En dat is Max.”

Gerelateerd