Vrijdag nog niet 'alarmerend' volgens Marko: "Hebben slechtere vrijdagen gehad"
De vrijdag in Abu Dhabi zit erop en Max Verstappen eindigde de vrije trainingen van vandaag tweemaal op de tweede plek. De viervoudig wereldkampioen gaf zelf al aan dat er nog wel werk aan de winkel is richting de rest van het weekend. Ook Helmut Marko geeft nu zijn analyse.
De vrijdag geeft natuurlijk doorgaans een goede eerste indicatie hoe de vork in de steel zit wat betreft de auto voor het weekend, al kan er dan natuurlijk nog wel gesleuteld worden aan de wagen richting de kwalificatie. Na de eerste dag is Marko nog niet helemaal tevreden over de prestaties van zijn team: "Zowel over één ronde als ook qua race pace stemt dit ons niet tevreden. We verliezen nu meer in sector 3. De auto heeft duidelijk onderstuur en dat is iets waar Max überhaupt niet van houdt. De set-up veranderingen voor de tweede training hebben ook niet het effect gehad waar we op hadden gehoopt", zo stelt hij tegenover Motorsport.com.
Slechtere vrijdagen
Marko vervolgt: "Hij kwam meteen naar ons toe en zei 'de auto heeft veel onderstuur' en hij maakte ook melding van enige bouncing. Maar we hebben morgen nog een training voor de boeg en hopelijk kunnen we dan wel de goede richting vinden. Ik zei dat we al slechtere vrijdagen hebben gehad, dus daardoor blijven we positief denken", zo ziet de Oostenrijker wel aanknopingspunten richting het restant van het weekend.
Niet alarmerend
Is het dus al alarmfase één voor het team van Red Bull en voor Verstappen? Daar wil Marko nog niks van weten, al moet het wel écht beter. "Ik zou niet zeggen dat het alarmerend is, maar het is ook niet echt een comfortabele situatie. Het beeld in de long runs was eigenlijk hetzelfde. Ook daar verloren we vooral in de derde sector en onze bandenslijtage lag ook hoger dan McLaren, maar eigenlijk alleen ten opzichte van Lando", zo besluit hij.
