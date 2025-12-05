Max Verstappen zit op wonderbaarlijke wijze nog altijd in de titelrace en natuurlijk is Laurent Mekies één van de mannen die daar een positieve bijdrage in heeft geleverd, nadat hij eerder dit jaar het stokje overnam van Christian Horner. In aanloop naar de laatste race van dit jaar, komt hij superlatieven tekort.

Het is een jaar geworden om niet snel te vergeten in de Formule 1. Verstappen, die na de Grand Prix van Nederland maar liefst een achterstand van 104 punten had op Oscar Piastri, maakt tijdens de allerlaatste race van het seizoen in Abu Dhabi nog altijd een kans op de wereldtitel. Om die te pakken, heeft hij wel een off-day van Lando Norris nodig. De Brit gaat als leidende coureur de allerlaatste race in en heeft een kussentje van twaalf punten om op te leunen. Fouten zijn echter ongeoorloofd.

Nog betere Verstappen

Voor veel fans gaat Verstappen na zijn ongelofelijke jaar en met name tweede seizoenshelft door als de kampioen van het volk. Mekies krijgt de vraag of dit Verstappen zijn beste seizoen ooit is: "Het is jullie taak om te beoordelen hoe historisch een seizoen is vergeleken met de andere. Ik denk dat, of Max nu wint of niet, we wel kunnen stellen dat de wereld dit seizoen een nog briljantere Max heeft ontdekt na zijn vierde wereldtitel. Deels vanwege de omvang van zijn comeback. Deels omdat hij, zoals jullie zeggen, zo relaxed is geweest en zo goed in het team zit."

Andere activiteiten

Ook het feit dat we dit seizoen ook nog andere kanten van Verstappen hebben mogen zien, zoals het krijgen van een kindje en racen in andere klassen, helpt volgens hem mee: "Een beetje ook omdat we hem elders hebben zien racen. Ik denk hij al onze harten een beetje gestolen heeft toen we hem zijn vrije weekenden als kersverse vader zagen doorbrengen met GT-auto's over de hele wereld. Ik weet het niet, het is aan jullie om te zeggen of het in dat geval zijn beste titel wordt. Maar wat er ook gebeurt, de omvang van de comeback is iets dat hopelijk in de geschiedenisboeken terechtkomt."

