Norris tweemaal het snelst in trainingen, Zak Brown heeft hoop te zeggen over Verstappen | GPFans Recap

Op vrijdag is alweer het allerlaatste Formule 1-weekend begonnen in de vorm van de Grand Prix van Abu Dhabi. Zoals gebruikelijk stonden in ieder geval de eerste twee vrije trainingen op het programma. In de GPFans Recap praten we je bij over alles wat er vandaag gebeurd is.

De vrijdag in Abu Dhabi is afgerond en inmiddels weten we een klein beetje hoe de pikorde er dit weekend uit zal zien. Lando Norris was in beide trainingen de snelste coureur van het veld, terwijl Max Verstappen tweemaal in zijn kielzog volgde. Het belooft dus een spannende strijd te worden voor de rest van het weekend. Ondertussen heeft Zak Brown weer het nodige te vertellen gehad over Max Verstappen, zo reageerde hij onder meer op eerdere uitspraken van de Nederlander.

Verstappen heeft problemen in eerste vrije training Abu Dhabi, Norris nipt het snelst

Lando Norris heeft de eerste vrije training in Abu Dhabi als snelste afgesloten. De McLaren-coureur zette een 1:24.485 op het bord en bleef daarmee de concurrentie voor. Max Verstappen en Charles Leclerc completeerden de top drie op het Yas Marina Circuit. In de slotfase ging Verstappen voor een lange run op de harde band, en scherpte zijn tijd zodoende niet meer aan. Zijn rondetijden zagen er goed uit, maar met nog acht minuten op de klok gaf Verstappen aan dat het voelde alsof er iets in de auto afgebroken was. "Waar voel je het?", klonk het. "Overal, nu." De hele samenvatting van de eerste training lezen? Klik hier!

Norris wederom snelste in Abu Dhabi, longruns voorlopig weinig hoopvol voor Verstappen

Op vrijdag is de eerste dag in Abu Dhabi van start gegaan met de eerste vrije training rond 10:30 uur Nederlandse tijd. Veel coureurs waren afwezig wegens de verplichte rookietests, maar enkele uren later was iedereen van de grid weer van de partij. De tweede vrije training werd opnieuw door Lando Norris als snelste afgesloten. De hele samenvatting van de tweede training lezen? Klik hier!

'McLaren ziet opmerkelijk probleem bij Norris, Mercedes kan titel in voordeel Verstappen beslissen'

Lando Norris was dan wel het snelst tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, toch zijn er zorgen bij McLaren. Er werd flink aan de papajakleurige bolide gesleuteld, ze maakten gebruik van flow-vis en ze zouden vrezen dat Mercedes het kampioenschap op zondag gaat beslissen in het voordeel van Max Verstappen. Meer lezen over de mogelijke problemen bij Lando Norris? Klik hier!

Brown vreest niet voor weigering teamorders door Piastri: "Onze coureurs zijn teamspelers"

Dit weekend staat er een hoop op het spel voor het team van McLaren en het zou zomaar voor kunnen komen dat men aan de pitmuur in moet gaan grijpen met teamorders om zo de titelstrijd te beslissen. Zak Brown maakt zich geen zorgen om bijvoorbeeld een weigerende Oscar Piastri, wanneer hij aan de kant zou moeten voor Norris. Meer lezen over de mogelijke teamorders bij McLaren? Klik hier!

Zak Brown haalt schouders op over Verstappen: "Ik neem het niet serieus"

Max Verstappen leeft in alle rust toe naar de seizoensfinale in Abu Dhabi, zeker gezien de Red Bull-coureur dacht allang en breed uit het titelgevecht te liggen op meerdere punten in het seizoen. In de McLaren was dat volgens hem wel anders geweest, iets waar Zak Brown dan weer om moet lachen. Meer lezen over de uitspraken van Zak Brown? Klik hier!

